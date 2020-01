Probabili formazioni Torino Atalanta/ Quote: emergenza per Mazzarri (Serie A)

Torino Atalanta si gioca alle ore 20.45, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Olimpico-Grande Torino del capoluogo piemontese per dare vita a questa sfida di grande interesse per la ventunesima giornata di Serie A. Le scelte di Walter Mazzarri e Gian Piero Gasperini circa le formazioni di Torino Atalanta saranno davvero importanti, perché i granata devono riscattare la sconfitta contro il Sassuolo se vogliono inseguire l’Europa League e la Dea nerazzurra deve fare lo stesso pensando alla Champions League dopo l’inatteso ko casalingo contro la Spal. Con queste premesse, appare dunque adesso molto importante andare a scoprire quali siano le probabili formazioni di Torino Atalanta a poche ore dal fischio d’inizio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo nel frattempo anche al pronostico su Torino Atalanta, basato sulle quote dell’agenzia Snai. Favoriti sono gli ospiti nerazzurri, il segno 2 infatti è quotato a 1,77. Si sale poi a 3,90 in caso di segno X e fino a 4,25 volte la posta in palio con il segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ATALANTA

LE MOSSE DI MAZZARRI

Analizzando dunque le probabili formazioni di Torino Atalanta, possiamo osservare che Walter Mazzarri è alle prese con una vera e propria emergenza, con cinque pesanti assenze. Sono infatti squalificati Ola Aina e Rincon, mentre sono indisponibili per problemi fisici Baselli, Ansaldi e Zaza. Tutto questo considerato, si riducono anche i dubbi per l’allenatore, perché per molti aspetti Mazzarri dovrà schierare una formazione “obbligata”. Modulo 3-4-2-1, naturalmente con Sirigu fra i pali; davanti a lui ci attendiamo la retroguardia a tre composta da Izzo, Nkoulou e Djidji. Ecco poi De Silvestri esterno destro, nel cuore della mediana la coppia Lukic-Meite e poi Laxalt sulla corsia di sinistra; qualche metro più avanti troveremo Verdi e Berenguer ad agire sulla trequarti in appoggio alla prima punta, che sarà naturalmente il Gallo, Andrea Belotti.

LE SCELTE DI GASPERINI

Per Gian Piero Gasperini ci sono meno problemi nello stilare le probabili formazioni di Torino Atalanta sul fronte nerazzurro, anche se le assenze di Castagne e pure del nuovo arrivo Czyborra crea qualche difficoltà alla Dea sulle fasce. Di conseguenza, Hateboer sarà sicuramente titolare a destra, mentre Gosens agirà sulla corsia mancina. Completando a questo punto il discorso sul centrocampo bergamasco, ecco che Pasalic è favorito su Freuler per affiancare De Roon nel cuore della mediana. In difesa ci attendiamo il terzetto formato da Toloi, Palomino e Djimsiti davanti al portiere Gollini, mentre in attacco c’è la buona notizia del recupero di Gomez. Di conseguenza il Papu dovrebbe essere titolare e ci attendiamo allora il reparto offensivo più classico, con Ilicic e Duvan Zapata titolari insieme al numero 10.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meite, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri.

A disposizione: Ujkani, Rosati, Bremer, Lyanco, Singt, Adopo, Millico, Edera, Iago Falque.

Squalificati: Ola Aina, Rincon.

Indisponibili: Baselli, Ansaldi, Zaza.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Caldara, Okoli, Freuler, Da Riva, Malinovskyi, Muriel, Piccoli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Castagne, Czyborra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA