Probabili formazioni Torino Cagliari/ Quote: le scelte di Juric e Ranieri (Serie A, oggi 21 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CAGLIARI: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Torino Cagliari ci accompagnano verso la partita che alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, lunedì 21 agosto 2023, sarà il primo dei due posticipi della prima giornata del nuovo campionato di Serie A. Ivan Juric vuole iniziare con il piede giusto un campionato nel quale il Torino proverà a restare in scia alla zona europea per capire se si potrà lottare almeno per un posto in Europa League, dopo il buon debutto vincente in Coppa Italia.

Anche il Cagliari ha fatto il suo debutto ufficiale in stagione con una vittoria in Coppa Italia, ma naturalmente per i rossoblù sardi di mister Claudio Ranieri il primo obiettivo sarà quello di conservare la categoria, dal momento che sono neopromossi, per di più in extremis, con il gol decisivo arrivato nei minuti di recupero della partita di ritorno del playoff di Serie B. In ogni caso sarà una sfida intrigante, anche per il duello tra gli allenatori, allora andiamo a scoprire le loro possibili mosse analizzando le probabili formazioni di Torino Cagliari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Torino Cagliari in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,67, mentre poi si sale a quota 3,80 già in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Cagliari a vincere oggi.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CAGLIARI

LE MOSSE DI JURIC

Le probabili formazioni di Torino Cagliari ci dicono che l’allenatore di casa Ivan Juric dovrebbe scegliere un modulo 3-4-2-1, con questi undici possibili titolari: in porta ecco il ristabilito Milinkovic-Savic; davanti a lui dovrebbero essere Schuurs, Buongiorno e Rodriguez a formare la linea della difesa a tre; in un Torino con pochi volti nuovi in questa formazione, ecco però Bellanova come esterno destro di un centrocampo che dovrebbe poi prevedere Ilic e Ricci nel cuore della mediana (anche se ci spera pure Tameze) più Vojvoda come esterno sinistro; infine il reparto offensivo dei granata, che dovrebbe prevedere Vlasic e Radonjic sulla trequarti a supporto del centravanti Sanabria.

LE SCELTE DI RANIERI

Sul fronte sardo, le probabili formazioni di Torino Cagliari vedono invece l’allenatore dei rossoblù Claudio Ranieri orientato verso un modulo 4-4-2, nel quale gli undici giocatori titolari potrebbero essere i seguenti: in porta Radunovic; davanti a lui una difesa a quattro con Zappa, Dossena, Obert e Augello da destra a sinistra; altra linea a quattro a centrocampo con Nandez, Makoumbou, Sulemana e Jankto, anche se quest’ultimo deve ancora vincere il ballottaggio con Azzi; infine la coppia d’attacco del Cagliari, dove Shomurodov è favorito nel ballottaggio con Luvumbo per affiancare Pavoletti.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CAGLIARI: IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Shomurodov, Pavoletti. All. Ranieri.











