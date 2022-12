Probabili formazioni Torino Cremonese/ Diretta tv, moduli speculari (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CREMONESE: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Le probabili formazioni di Torino Cremonese ci introducono a una bella amichevole che si gioca alle ore 14:30 di venerdì 23 dicembre: siamo allo stadio Olimpico nel capoluogo piemontese, e si affrontano ovviamente due squadre di Serie A che si stanno preparando alla ripresa. In campionato questo match era andato in scena ad agosto, ma a campi invertiti: il Torino lo aveva vinto per 2-1, da allora sono cambiate tante cose ma non il fatto che la Cremonese vada ancora alla ricerca della sua prima vittoria, cosa comunque che non le impedisce di avere due squadre alle spalle in classifica.

Il Torino tutto sommato sta facendo il suo, confermando la crescita avvenuta già lo scorso anno con l’arrivo di Ivan Juric: appena prima della sosta ha pareggiato in maniera beffarda contro la Roma, mentre pochi giorni fa ha pareggiato l’amichevole contro l’Almeria. Sarà interessante valutare in che modo i due allenatori intenderanno disporre le loro squadre sul terreno di gioco; aspettando che arrivi venerdì pomeriggio proviamo a fare la nostra consueta valutazione sulle loro scelte, leggendo insieme le probabili formazioni di Torino Cremonese.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CREMONESE

LE SCELTE DI JURIC

Naturalmente Juric affronta Torino Cremonese con il 3-4-2-1, ma restano da valutare gli uomini: in difesa, davanti a Etrit Berisha che ancora una volta dovrebbe prendere il posto di Vanja Milinkovic-Savic, potremmo vedere una linea comandata da Schuurs con la collaborazione di Djidji e Buongiorno, sugli esterni invece le alternative non mancano e allora possiamo eventualmente puntare su Singo e Vojvoda, sostanzialmente i due titolari anche se Ola Aina e Lazaro scalpitano per avere una maglia. In mezzo al campo dovrebbe esserci la regia di Samuele Ricci, a meno che Lukic sia già pronto a giocare; al fianco dell’ex Empoli potrebbe agire un giovane e, in questo caso, facciamo il nome del turco Ilkhan. Da valutare il reparto avanzato: Vlasic ovviamente deve ancora rientrare dopo il podio centrato ai Mondiali, e dunque Aleksey Miranchuk e Radonjic possono iniziare questa amichevole con Karamoh che rappresenta una valida alternativa. Davanti, sarà staffetta tra Sanabria e Pellegri con il paraguayano che potrebbe essere il titolare.

GLI 11 DI ALVINI

Naturalmente anche Massimiliano Alvini opererà tanti cambi tra primo e secondo tempo, intanto per Torino Cremonese il modulo dovrebbe rimanere il 3-5-2. In difesa potrebbe essere rilanciato Vasquez, che si trova meglio a tre e potrebbe giocare insieme a Lochoshvili e Bianchetti; in porta andrà Carnesecchi, sulle corsie laterali potrebbero correre Ghiglione a destra e Valeri a sinistra, anche se sulla corsia mancina Baez potrebbe rappresentare una scelta più offensiva. Abbiamo poi la zona mediana: qui Meité, peraltro ex dell’amichevole, può essere confermato con Pickel in cabina di regia e Ascacibar sull’altra mezzala, poi naturalmente attenzione a Castagnetti ed Escalante come opzioni così come, trattandosi di un test a campionato fermo, la possibilità che giochi Tommaso Milanese. Davanti, Dessers e Okereke possono essere riproposti come coppia offensiva, Daniel Ciofani però è in crescita e nelle ultime uscite di Serie A Alvini ha provato Buonaiuto come seconda punta tattica, perciò potrebbe ripetere l’esperimento.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CREMONESE: IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): E. Berisha; Schuurs, Djidji, Buongiorno; Singo, S. Ricci, Ilkhan, Vojvoda; Al. Miranchuk, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Lochoshvili, Vasquez; Ghiglione, Meité, Pickel, Ascacibar, Valeri; Okereke, Dessers. Allenatore: Massimiliano Alvini











