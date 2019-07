Probabili formazioni Torino Debrecen/ Quote, Mazzarri punta sui big per l’esordio

Si accende oggi il primo impegno per un club italiano in Europa league: questa sera infatti alle ore 21,00 avrà inizio la sfida tra Torino e Debrecen allo stadio Moccagatta di Alessandria, turno di andata del secondo turno preliminare della coppa. E’ tempo quindi di andare a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Torino Debrecen: quali saranno i primi titolari di Mazzarri per questa entusiasmante avventura sul continente che sta per avere inizio? Di certo le ultime amichevoli estive condotte dai granata ci hanno dato suggerimenti importanti, ma non scordiamo che lo stesso allenatore del Toro dovrà fare attenzione a valutare lo stato di forma direi suoi big, dato pur il breve ritiro estivo dopo le vacanze. Vi è poi grande curiosità intorno all’undici ungherese di Mister Herczeg, di certo non una delle squadre più note al pubblico italiano. Andiamo quindi ad esaminare da vicino quali potrebbero essere le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Torino Debrecen.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della partita tra Torino Debrecen, non esitiamo certo a consegnare ai granata il favore del pronostico, e anche in questo senso le quote date dal portale snai sono davvero chiare. Ecco quindi che nell’1×2 il successo del Toro è stato dato a 1,17, contro il più elevato 15,00 assegnato ai magiari: il pareggio è stato invece fissato a 6,50.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO DEBRECEN

LE MOSSE DI MAZZARRI

Per le probabili formazioni di Torino Debrecen, Mazzarri dovrebbe puntare sul 3-4-3 farcito ovviamente dei titolari più in forma, di certo impazienti di mettersi in mostra sotto agli occhi del proprio pubblico in un esordio europeo. Di conseguenza sarà Sirigu il titolare tra i pali e di fronte dovremmo vedere un reparto a 3 con Izzo, Nkoulou e Bremer. mediana a 4 quindi per i granata dove le maglie da titolari caleranno sulle spalle di Baselli e Meitè al centro e sul duo De Silovestri-Ansaldi ai lati. per quanto riguarda il reparto offensivo, perno del tridente sarà ovviamente il Gallo Belotti, che verrà accompagnato da Iago Falque e Berenguer.

LE SCELTE DI HERCZEG

Pur conoscendo poco la formazione magiara, è quasi scontato aspettarci un 11 di soli titolari in campo per il tecnico Herczeg: la posta in palio, l’avversario prestigioso e pure un buon stato di forma (il club ha iniziato la preparazione con quasi un mese di anticipo rispetto ai granata) non porteranno certo ad esperimenti arditi. Conservando quindi il 4-4-2 già visto in precedenza il Debrecen dovrebbe puntare su Nagy tra i pali e in difesa su un reparto a 4 composto da Szatmari, Pavkovics, Tozser e Ferenczi. Per la mediana ecco poi che le maglie da titolari saranno sulle spalle della coppia al centro con Takacs e Varga, mentre toccherà a Haris e Kusnyir agire ai lati. In attacco sarà infine spazio per Szecsi e Trujic dal primo minuto.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-3) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meité, Ansaldi; Iago Falque, Belotti, Berenguer. All.: Mazzarri

DEBRECEN (4-4-2) Nagy; Szatmári, Pávkovics, Tőzsér, Ferenczi; Haris, Takács, Varga, Kusnyir; Szécsi, Trujić. All.: Herczeg



