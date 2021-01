Probabili formazioni Torino Fiorentina/ Quote: Izzo in dubbio, c’è spazio per Bremer?

PROBABILI FORMAZIONI TORINO FIORENTINA: CHI IN CAMPO OGGI A TORINO?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Torino Fiorentina, match in programma questa sera alle ore 20.45 tra le mura dello stadio Olimpico-Grande Torino, e sfida con cui apriremo la 20^ giornata della Serie A. Dopo anche il pareggio strappato in rimonta per 2-2 contro il Benevento pochi giorni fa, siamo davvero curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Davide Nicola, che ha da poco preso posto sulla panchina del Toro. Il tecnico di Luserna San Giovanni ha da dimostrare che le buone cose viste finora non siano state solo fortuna e dovrà farlo questa sera contro una formazione tignosa come è quella della Viola. La squadra di Prandelli infatti pare più che mai motivata a fare bene oggi: dopo anche il successo occorso solo pochi giorni fa contro il Crotone, serve vincere oggi per dare nuova forza al cammino di avvicinamento alla top ten della classifica del campionato della serie A. Ci attendiamo oggi una partita combattuta, dove ai due allenatori non sarà concesso alcun margine di errore. Andiamo allora a controllare quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Torino Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match che apre la 20^ giornata di Serie A, facciamo davvero ben fatica a fissare un pronostico netto. Anche il portale di scommesse Snai ha concesso quotazioni vicine e per l’1×2 ha fissato a 2.75 il successo del Torino contro l’appena più basso 2.70 segnato per la vittoria della Fiorentina: il pareggio ha rimediato la valutazione di 3.15.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO FIORENTINA

LE MOSSE DI NICOLA

Per le probabili formazioni di Torino e Fiorentina, Mister Nicola dovrebbe confermare gran parte del’11 che ha fatto molto bene nell’ultimo turno contro il Benevento. Ecco che allora anche oggi sarà spazio dal primo minuto per Simone Zaza al fianco di Andrea Belotti in attacco, mentre per le corsie esterne del centrocampo si faranno avanti ancora una volta Singo e Ansaldi. In mediana dovremmo poi rivedere pronto dal primo minuto Rincon in cabina di regia, mentre Linetty e Lukic sono i primi nomi per fargli compagnia, al fianco. E’ poi nella difesa granata che si accende praticamente l’unico ballottaggio alla vigilia della sfida: con Izzo non al top della condizione, ecco che potrebbe esserci posto per Bremer nel terzetto difensivo, assieme a Lyanco e Ricardo Rodriguez (invece sicuri della loro maglia da titolare).

LE SCELTE DI PRANDELLI

Con i tifosi che si chiedono quando assisteranno al debutto dell’ultimo colpo di mercato Kokorin, ecco che per la sfida di questa sera Prandelli dovrebbe aver in mente un buon 3-4-2-1 per la sua Viola, dove pure in attacco sarà spazio per Vlahovic come prima punta. Al fianco del bomber, in netta crescita ecco che si faranno avanti Bonaventura e Ribery sull’esterno dello schieramento, ma facciamo attenzione all’ex Milan, che rimane sempre in dubbio dal primo minuto con Jose Callejon. Per il centrocampo delle probabili formazioni Torino Fiorentina, vediamo che il tecnico dei gigliati dovrebbe rinnovare la sua fiducia in Castrovilli e Amrabat al centro del reparto: sull’esterno sarà spazio per Biraghi e Caceres, anche se quest’ultimo rimane in ballottaggio con Venuti. Nessun incertezza però nel consegnare le maglie dei titolari in difesa: davanti a Dragowski, oggi ci saranno Milenkovic, Pezzella e Igor.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2) : Sirigu; R Rodriguez, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Linetty, Rincon, Lukic, Singo; Belotti, Zaza All. Nicola

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Bonaventura, Ribery; Vlahovic All. Prandelli



