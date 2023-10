PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER/ Diretta tv: Calhanoglu in regia (Serie A 2023-2024, 20 ottobre)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER: A CENTROCAMPO

Le probabili formazioni di Torino Inter consentono un’analisi riguardante il reparto nevralgico del campo. In casa granata mister Ivan Juric, nel consueto 3-4-2-1, proporrà l’ex di turno Raoul Bellanova sulla corsia destra mentre sul fronte opposto ci sarà un altro ex, ovvero Valentino Lazaro. In mezzo, invece, regia affidata a Samuele Ricci e Ivan Ilic. Pronti a subentrare Adrien Tameze e Karel Linetty.

Per ciò che concerne i nerazzurri, invece, il tecnico Simone Inzaghi punterà su Denzel Dumfries e Federico Dimarco sulle corsie laterali del suo 3-5-2 anche se non è da escludere l’impiego di Carlos Augusto dal primo minuto. Chiavi della manovra affidate a Hakan Calhanoglu con Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan ai suoi lati pronti a contenere e a proporsi in avanti con la consueta puntualità. Tante le frecce a disposizione dell’allenatore ex Lazio da giocare durante la gara: da Davide Frattesi a Davy Klaassen passando per Kristjan Asllani e Stefano Sensi. (Aggiornamento Giulio Halasz)

CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Torino Inter presentiamo la partita che è una grande classica del calcio italiano e che domani pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino sarà valida per la nona giornata di Serie A. L’Inter è sicuramente una delle principali protagoniste della stagione, ma prima della sosta il beffardo pareggio casalingo contro il Bologna ha frenato la corsa dei nerazzurri di Simone Inzaghi, che quindi adesso vogliono tornare alla vittoria per rilanciarsi nel migliore dei modi nella lunga corsa verso l’obiettivo della seconda stella.

Il Torino di Ivan Juric dal canto suo cerca un colpo d’ala per rilanciare una stagione che fino a questo momento è stata piuttosto anonima da parte dei granata, non del tutto negativa ma certamente poco brillante, a maggior ragione dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus appena prima della sosta, da riscattare al più presto. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire quali siano tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Torino Inter.

DIRETTA TORINO INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Torino Inter sarà visibile in diretta tv esclusivamente su DAZN, quindi sarebbe più corretto parlare di una diretta streaming video, come d’altronde tifosi e appassionati sanno bene per le sette partite che ad ogni giornata del campionato di Serie A sono trasmesse in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

LE MOSSE DI JURIC

Annotiamo che per Ivan Juric ci sono ancora delle assenze di cui tenere conto per stilare le probabili formazioni di Torino Inter. Il modulo di riferimento granata è il 3-4-2-1, che disegniamo con Milinkovic-Savic in porta e davanti a lui arretrato Tameze per completare la linea di retroguardia con Schuurs e Rodriguez; a centrocampo ecco due ex sulle fasce, cioè Bellanova a destra e Lazaro a sinistra, mentre in mezzo a loro agirà la coppia di mediani formata da Ilic e Ricci; sulla trequarti sono in tre per due maglie, favoriti Vlasic e Seck ma spera anche un altro ex Zapata.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, ecco che per mister Simone Inzaghi le probabili formazioni di Torino Inter offriranno il consueto modulo 3-5-2, ma con possibili dubbi di turnover: in difesa comunque citiamo Sommer e davanti a lui Pavard, Acerbi e Bastoni, pur con le possibili alternative legate a Darmian e De Vrij; a centrocampo ecco che da destra a sinistra i possibili titolari sono Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, con Frattesi che potrebbe essere l’alternativa più credibile, soprattutto per l’armeno; in attacco invece non dovrebbero esserci sorprese, quindi indichiamo la coppia di riferimento, che è evidentemente Thuram-Lautaro.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER: IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Seck; Zapata. All. Juric.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.











