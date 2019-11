Probabili formazioni Torino Inter/ Diretta tv, Mazzarri ritrova Baselli dal 1′

Torna il campionato di Serie A e domani sera alle ore 20,45 all’Olimpico si accenderà la sfida tra Torino e Inter, di cui ora esamineremo da vicino le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di conoscere le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Torino e Inter: sia Mazzarri che Conte vogliono, sia pure per motivi differenti, i tre punti in palio in questa 13^ giornata, ma pure per fissare il loro undici di base dovranno fare attenzione a gestire i propri giocatori, specie quelli che sono di ritorno da gravosi impegni con le proprie nazionali. Pure però va aggiunto che entrambi gli allenatori hanno approfittato della pausa per le nazionali per recuperare i già infortunati come Zaza e Baselli o Sensi e Gagliardini, che quindi torneranno disponibili. Andiamo allora a esaminare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Torino e Inter.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Inter sarà trasmessa in diretta tv sul canale Dazn1, che fa parte del pacchetto Sky: la sinergia tra le due piattaforme ha aperto un canale disponibile per gli abbonati, e dunque anche i clienti della televisione satellitare potranno seguire questa partita di Serie A. L’alternativa resta quella di aver sottoscritto un abbonamento a Dazn e attivare il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

LE MOSSE DI MAZZARRI

Per questo big match tra le mura di casa Mazzarri dovrebbe ancora puntare sul 3-5-2 come modulo di partenza, dove in avanti ancora una volta saranno irrinunciabili Verdi e Belotti (questo in gol in azzurro contro la Bosnia solo pochi giorni fa). Nella mediana dei granata dovrebbero poi farsi avanti Ansaldi e Aina per le corsie esterne ma al centro i primi nomi dovrebbero essere quelli di Meitè, Rincon e Baselli. Saranno poi maglie confermate in difesa per il Torino con Izzo, N’Koulou e Bremer, anche se questo entra in ballottaggio con Dijdij. Sarà poi il nazionale Sirigu la certezza tra i pali per i piemontesi.

LE SCELTE DI CONTE

Pochi dubbi anche per Antonio Conte nelle probabili formazioni di Torino e Inter, anche se certo il tecnico si riserverà di dare ancora riposo ad alcuni elementi appena usciti dall’infermeria. In questo senso potremmo allora non vedere D’Ambrosio titolare dal primo minuto in difesa: saranno Godin, De Vrij e Skirniar i soliti titolari davanti a Handanovic (ma come al solito Bastoni scalpita per un posto). Per il reparto a centrocampo dei nerazzurri i primi titolari nella 13^ giornata di campionato saranno Brozovic, Gagliardini e Biraghi, con Candreva e Barella, appena tornato dall’esperienza fruttuosa in azzurro, adibiti chiaramente nelle corsie più esterne. Sarà poi il consueto duo Lautaro-Lukaku a guidare l’attacco dell’Inter, ma occhio ad Esposito, protagonista con la maglia dell’Italia U19 negli ultimi match e smanioso di trovare il campo anche col club.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 N’Koulou, 36 Bremer; 34 Aina, 8 Baselli, 88 Rincon, 23 Meitè, 15 Ansaldi; 9 Belotti, 24 Verdi All. Mazzarri

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 10 L Martinez, 9 Lukaku All. Conte



