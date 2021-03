Probabili formazioni Torino Inter/ Diretta tv: parecchi guai per Nicola (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Torino Inter, bella sfida della 27^ giornata della Serie A che pure si accenderà solo domani alle ore 15.00 tra le mura dell’Olimpico-Gran Torino. E’ momento davvero complicato in casa granata e non solo per il recente KO rimediato col Crotone o il piazzamento in classifica: nelle settimane scorse si è infatti caso un piccolo focolaio covid nello spogliatoio di Nicola e se per domani ben sei giocatori dovrebbero rientrare nella lista dei convocabili, pure è evidente che è situazione di piena emergenza nello spogliatoio. Nessun problema invece per l’Inter di Conte: il tecnico ha a disposizione una rosa praticamente al completo (eccezion fatta per Vidal) e pure approda al turno in grandissima condizione dopo anche la bella vittoria strappata all’Atalanta pochi giorni fa. Andiamo allora a scoprire quali saranno le scelte per le probabili formazioni di Torino Inter.

TORINO INTER IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Inter verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto l’appuntamento con questa partita sarà riservato agli abbonati; in assenza di un televisore, come sempre e anche in questo caso per i soli clienti, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone inserendovi i dati del proprio abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO INTER

LE MOSSE DI NICOLA

Come abbiamo accennato prima, per Nicola sono veri problemi nello stilare le probabili formazioni di Torino Inter, tenuto conto dei giocatori in isolamento, come pure di quelli che, pur negativizzati, ancora non sono in sufficienti condizioni di forma: non aiuta che pure Rincon sia fermo, ma per squalifica. Fissato il 3-5-2 ecco che comunque in difesa sarà domani spazio dal primo minuto per Izzo, Lyanco e Ricardo Rodriguez (pur con Bremer che scalpita dalla panchina), mentre a centrocampo le maglie da titolari dovrebbero essere sulle spalle di Baselli, Lukic e Mandragora: toccherà a Vojvoda e all’ex Ansaldi agire in corsia. Per l’attacco dei granata sono gran dubbi sulla disponibilità di Belotti, che pure ha terminato la quarantena: se il Gallo non dovesse farcela, sarà posto da titolare per Verdi e Sanabria (con Zaza a disposizione)

LE SCELTE DI CONTE

Praticamente nessun problema per Antonio Conte nello stilare le probabili formazioni di Torino Inter: il tecnico potrà poi pure puntare su i suoi titolari più in forma senza remore. Nel 3-5-2 ecco che allora domani sarà spazio dal primo minuto per i soliti Skriniar, De Vrij e Bastoni nel reparto difensivo, poi completato da Handanvoic, sicuro tra i pali. Nel centrocampo a cinque invece siamo sicuri della titolarità domani pomeriggio per Brozovic e Barella: sarà solo piccolo ballottaggio tra Eriksen e Gagliardini per la maglia non assegnata. Il reparto poi verrà completato da Hakimi sulla sinistra e da uno tra Perisic e Young a destra. Nessun dubbio infine nell’attacco della Benamata dove sono titolari più che confermati Lautaro Martinez e Lukaku: non si esclude però un intervento di Alexis Sanchez, che sta dimostrando una grande condizione (ricordiamo la doppietta segnata al Parma).

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2) Sirigu; Izzo, Lyanco, R Rodriguez; Vojvoda, Mandragora, Baselli, Lukic, Ansaldi; Verdi, Sanabria All. Nicola

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Barella, Perisic; L Martinez, Lukaku All. Conte



© RIPRODUZIONE RISERVATA