Probabili formazioni Torino Inter/ Diretta tv: tre squalificati (Serie A)

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Torino Inter ci introducono a questa partita che ha scritto la storia del calcio italiano e che domani sera sarà il grande posticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Il Torino di Ivan Juric cercherà un risultato di prestigio per dare una scossa a un campionato sicuramente molto migliore del precedente, ma che non è mai decollato del tutto, come ha dimostrato anche il pareggio di domenica scorsa a Bologna, simbolo di una aurea mediocrità.

L’Inter di Simone Inzaghi tuttavia ha bisogno di vincere, perché è appena ripartita dopo un momento difficile e naturalmente non vuole fermarsi sul più bello dopo la goleada rifilata alla Salernitana e alla prestigiosa, anche se “inutile”, vittoria di Liverpool in Champions League. Tutto questo premesso, adesso è davvero importante esaminare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Torino Inter.

DIRETTA TORINO INTER IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Torino Inter sarà visibile in diretta tv solo tramite televisori che siano dotati di connessione ad Internet, perché si tratterà più correttamente della ormai ben nota diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per tutto il campionato di Serie A.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

LE MOSSE DI JURIC

Nelle probabili formazioni di Torino Inter, ecco che Ivan Juric sembra intenzionato a schierare i padroni di casa granata secondo il modulo 3-4-2-1: non ancora del tutto risolti i problemi fisici di Milinkovic-Savic, in porta dovrebbe quindi giocare ancora Berisha, protetto dalla retroguardia a tre nella quale non dovrebbero esserci dubbi su Djidji, Bremer e Rodriguez come titolari.

Singo è atteso come esterno destro della linea a quattro di centrocampo, con Mandragora affiancato da uno tra Lukic e Ricci nel cuore della mediana e dall’altra parte Vojvoda come esterno sinistro; infine il reparto offensivo, nel quale la soluzione più probabile è quella con Pobega e Brekalo oppure Pjaca sulla trequarti, a supporto del Gallo Belotti che sarà il centravanti del Torino domani sera.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Torino Inter ci dicono innanzitutto che dopo i problemi fisici di Liverpool sarà assente De Vrij, mentre Brozovic potrebbe esserci ma ci sarà naturalmente cautela per evitare guai. Fermo restando il modulo 3-5-2, ecco che davanti ad Handanovic potrebbero essere l’ex D’Ambrosio oppure Ranocchia a sostituire De Vrij per completare la difesa nerazzurra a tre, naturalmente completata da Skriniar e Bastoni.

L’altro ex Darmian dovrebbe essere favorito su Dumfries come esterno destro, mentre nel cuore della mediana rientra Barella, è in preallarme Gagliardini qualora fosse necessario sostituire Brozovic ma ci sono anche altri due ballottaggi aperti, cioè+ quello tra Calhanoglu e Vidal, ma pure quello tra Gosens e Perisic, che si giocano il posto di esterno sinistro in un centrocampo nel quale ben quattro maglie su cinque sono ancora in bilico. In attacco infine ci aspettiamo meno sorprese, con lo scatenato Lautaro Martinez e al suo fianco Dzeko, che ha riposato a Liverpool.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; L. Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.



