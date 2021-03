Probabili formazioni Torino Inter/ Quote, Conte richiama Gagliardini? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER: CHI IN CAMPO?

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida della 27^ giornata della Serie A tra Torino e Inter, prevista comunque per le ore 15.00 allo stadio Olimpico Grande Torino, vogliamo ora fissare la nostra attenzione sulle probabili formazioni dell’incontro. Vi è grande curiosità infatti sulle mosse di Davide Nicola oggi, che si ritrova ancora a gestire una grave crisi nello spogliatoio granata. Come è ben noto nelle settimane scorse si è acceso un piccolo focolaio covid in casa dei piemontesi e se pure ormai diversi giocatori si sono negativizzati, la lista degli assenti e dei giocatori in dubbio rimane ancora ben lunga. In aggiunta va detto che anche in termini di risultati per il Torino è crisi vera: saltati due incontri con Sassuolo e Lazio, il club del Toro solo settimana scorsa ha incassato un doloroso 4-2 contro il Crotone.

Non è dunque un club in gran condizione quello che si affaccia oggi alla sfida con la capolista Inter, a cui va tutto il favore del pronostico. Alla Benamata anzi pare madre tutto bene, in queste settimane: prima posizione consolidata con la bella vittoria ottenuta sull’Atalanta pochi giorni fa e una rosa praticamente al completo, al servizio del tecnico pugliese. Sarà difficile per il Toro fare l’impresa. Andiamo ad esaminare le mosse per le probabili formazioni di Torino Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla viglia del match della Serie A non abbiamo alcun dubbio nell’assegnare ai nerazzurri il favore del pronostico: anzi ci attendiamo un gran trionfo per Conte. Il portale Snai poi nell’1×2 del match ha fissato a 7.50 la vittoria del Torino contro il più basso 1.40 fissato per la vittoria dell’Inter: il pareggio è stato dato a 4.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

LE MOSSE DI NICOLA

Come abbiamo detto prima, per le probabili formazioni di Torino e Inter, Davide Nicola deve fare i conti con un gran numero di giocatori assenti o ancora non completamente a disposizione: non sarà facile stilare il miglior 11 e in alcuni momenti le mosse saranno obbligate. Fissato il 3-5-2 come modulo di partenza ecco che oggi dovremmo rivedere pronti dal primo minuto in difesa Izzo e Lyanco, con Ricardo Rodriguez che però rimane in dubbio con Bremer. A centrocampo dobbiamo poi segnalare le assenze di Rincon (per squalifica), Linetty e Singo: potrebbe allora ritrovare dopo lungo tempo posto dal titolare Daniele Baselli al centro del reparto, trovandosi in compagnia di Mandragora e Lukic e sull’esterno sarà poi conferma per Ansaldi e Vojvoda. Dubbi poi in attacco, dove pur negativizzato, non dovremmo rivedere Andrea Belotti: Nicola dovrebbe anzi dare spazio alla coppia com Sanabria e Verdi.

LE SCELTE DI CONTE

Se per Nicola sono dubbi e incertezze, per Conte appare molto facile comporre l’11 nerazzurro per le probabili formazioni di Torino e Inter: il tecnico pugliese, che conta appena un paio di giocatori out, poi non dovrebbe dare spazio anche ad alcun turnover e saranno dunque solo i titolari a presenziare oggi all’Olimpico. Segnato dunque il classico 3-5-2, ecco che non abbiamo danni nel consegnare a De Vrij, Skriniar e Bastoni le maglie da titolari in difesa e già per le due punte è scontata la presenza dal primo minuto di Lautaro Martinez e Lukaku. E’ dunque solo a centrocampo che potrebbe esserci maggior movimento, ma solo perchè in settimana si sono fermati Eriksen e Vidal. Nel reparto a 5 rimangono infatti confermati dal primo minuto Brozovic e Barella e potrebbe toccare a Gagliardini completare il reparto: sull’esterno ecco poi pronto Hakimi, con uno tra Perisic e Young a coprire l’altro corridoio.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, R Rodriguez; Vojvoda, Mandragora, Baselli, Lukic, Ansaldi; Verdi, Sanabria All. Nicola

INTER (3-5-2): Handanovic; Skrinair, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Perisic; L Martinez, Lukaku All. Conte



