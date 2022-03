Probabili formazioni Torino Inter/ Quote: dubbi a centrocampo (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Torino Inter ci forniscono lo spunto per parlare di questo bel posticipo che allo stadio Olimpico-Grande Torino stasera si giocherà per la ventinovesima giornata di Serie A, un match che profuma di storia del nostro calcio ma che sarà molto importante anche per la stretta attualità. Il Torino di Ivan Juric arriva dal pareggio di Bologna, che possiamo prendere a modello della stagione di una squadra che quasi sempre gioca bene, ma troppo di frequente raccoglie meno di quanto meriterebbe, condannandosi alla mediocrità.

l’Inter di Simone Inzaghi invece ha spazzato via in modo energico un periodo difficile: la goleada contro la Salernitana e l’impresa di Liverpool – da ricordare anche se non è bastata per la qualificazione – rilanciano l’Inter nella pazza lotta scudetto, ma naturalmente adesso servirebbe infilare un filotto di vittorie per avvicinare il tricolore e la seconda stella. Tutto ciò considerato, scopriamo adesso le ultime notizie sulle probabili formazioni di Torino Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Torino Inter in base alle quote dell’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti nerazzurri e il segno 2 è quotato a 1,65, mentre poi si sale alla quota di 3,80 in caso di pareggio per il segno X e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Torino.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER: LE SCELTE DEI MISTER!

LE MOSSE DI JURIC

Nelle probabili formazioni di Torino Inter, Ivan Juric sembra intenzionato a schierare i padroni di casa granata secondo il modulo 3-4-2-1: non ancora del tutto risolti i problemi fisici di Milinkovic-Savic, in porta dovrebbe quindi giocare ancora una volta la sua riserva Berisha, protetto dalla retroguardia a tre nella quale non dovrebbero esserci dubbi su Djidji, Bremer e Rodriguez come titolari.

Singo è atteso come esterno destro della linea a quattro di centrocampo, con Mandragora affiancato da uno tra Lukic e Ricci nel cuore della mediana e dall’altra parte Vojvoda come esterno sinistro, con Ola Aina possibile alternativa; infine il reparto offensivo, nel quale la soluzione più probabile è quella con Pobega e Brekalo oppure Pjaca sulla trequarti, a supporto del Gallo Belotti che sarà il centravanti del Torino questa sera.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Torino Inter fanno i conti con i problemi fisici causati dalla partita di Liverpool: sarà assente De Vrij, mentre Brozovic potrebbe esserci ma ci sarà naturalmente cautela per evitare guai. Fermo restando il modulo 3-5-2, davanti ad Handanovic potrebbero essere l’ex D’Ambrosio (accentrando Skriniar) oppure Ranocchia a sostituire De Vrij per completare la difesa nerazzurra a tre, naturalmente completata dallo slovacco e Bastoni.

L’altro ex Darmian dovrebbe essere favorito su Dumfries come esterno destro, mentre nel cuore della mediana rientra Barella, è in preallarme Gagliardini qualora fosse necessario sostituire Brozovic, dovrebbe essere confermato Calhanoglu che è favorito su Vidal, ma attenzione al ballottaggio tra Gosens e Perisic, che si giocano il posto di esterno sinistro in un centrocampo nel quale molte maglie sono ancora in bilico. In attacco infine ci aspettiamo meno sorprese, con lo scatenato Lautaro Martinez e al suo fianco Dzeko, che ha riposato a Liverpool.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; L. Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.



