PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER/ Quote: Arnautovic e Buongiorno sono assenti (Serie A, 21 ottobre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER: GLI ASSENTI

Lista degli assenti importante nelle probabili formazioni di Torino Inter. In casa granata c’è innanzitutto l’aggiunta in extremis di Duvan Zapata, inoltre ci saranno problemi nel reparto difensivo dove Alessandro Buongiorno sta recuperando da una lesione di primo grado all’adduttore destro, in dubbio la sua presenza contro i nerazzurri. Di sicuro, invece, non sarà della partita Koffi Djidji, il cui rientro in campo è previsto a novembre. Ai due difensori centrali si aggiunge l’assenza di Brandon Soppy, il quale ha rimediato una lesione muscolare alla coscia sinistra e dovrebbe tornare arruolabile a novembre. Pienamente recupero, invece, Mergim Vojvoda.

Probabili formazioni Torino Inter/ Diretta tv: ecco Lautaro con Thuram! (Serie A 2023-2024, 20 ottobre)

Per quanto riguarda gli ospiti due assenze sicure: mister Simone Inzaghi per questa sfida non avrà a disposizione Juan Cuadrado, il quale lamenta una infiammazione al tendine achilleo sinistro. Fuori causa da diverso tempo e rimarrà lontano dai campi fino a novembre Marko Arnautovic, fermato da una distrazione muscolare al bicipite femorale sinistro. (Aggiornamento Giulio Halasz)

Diretta/ Sampdoria Torino (risultato finale 0-2): Pellegri raddoppia nel recupero!

CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Con le probabili formazioni di Torino Inter ci avviciniamo alla partita che si gioca allo stadio Olimpico del capoluogo piemontese: appuntamento alle ore 18:00 di sabato 21 ottobre per la nona giornata di Serie A 2023-2024, e sfida ostica per i nerazzurri che, prima della sosta, si sono fatti rimontare due gol dal Bologna, a San Siro, ottenendo soltanto un pareggio e staccandosi così dal Milan. Una battuta d’arresto dolorosa, che però chiaramente non cancella il fatto che l’Inter abbia fin qui tenuto un ottimo passo e continui a essere in piena corsa per tornare a vincere lo scudetto.

Diretta/ Torino Lecce Primavera (risultato finale 6-1): domino dei giovani granata! (8 ottobre 2023)

Il Torino finora ha raccolto 9 punti in classifica: bottino che non è troppo positivo per una squadra sempre ostica da affrontare ma che raccoglie poco a livello offensivo, come dimostrato nel derby perso contro la Juventus. Ivan Juric sa dunque di dover aumentare i giri del motore, m anche che oggi sarà evidentemente molto complesso farlo; aspettando di scoprire cosa succederà sul terreno di gioco, facciamo la nostra solita valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Torino Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Torino Inter possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 4,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,75 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 1,75 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

LE SCELTE DI JURIC

I dubbi maggiori che riguardano Juric in Torino Inter sono come sempre sulla trequarti: qui infatti sono in ballottaggio in tanti, si va da Demba Seck e Vlasic (favoriti) a Radonjic e l’ex Karamoh passando per Sanabria, perché il tecnico croato ha già dimostrato di poter giocare con il doppio centravanti e dunque il paraguaiano che farebbe qualche passo indietro rispetto a Duvan Zapata, che anche oggi dovrebbe essere titolare. A centrocampo invece giocheranno Ilic con Samuele Ricci; sulle corsie laterali ecco altri due ex nerazzurri come Bellanova, che sarà sulla fascia destra, e Lazaro che partirà dalla sinistra. In difesa è ancora emergenza: non tornerà a brevissimo Djidji, Buongiorno è sulla via del recupero ma non dovrebbe farcela per questa partita casalinga. Quindi, Juric sarà costretto ancora una volta a far giocare Tamèze come terzo della linea arretrata, con Schuurs che si prenderà la posizione centrale e Ricardo Rodriguez che stazionerà sul centrosinistra. In porta, Vanja Milinkovic-Savic deve riscattare il doppio errore che è costato il derby al Torino.

LE MOSSE DI INZAGHI

Scelte confermate da Simone Inzaghi per Torino Inter: intanto possiamo dire che Arnautovic ne avrà ancora fino alla sosta (almeno), mentre Cuadrado resta da valutare ma è indisponibile per quello che, dopo gli otto anni alla Juventus, sarebbe stato un derby personale. Sarà quindi Dumfries, ancora una volta, ad agire a destra; sull’altro versante titolare Dimarco, in porta andrà chiaramente Sommer mentre davanti a lui dovrebbe giocare Pavard, galvanizzato dalla prima doppietta con la nazionale francese (in amichevole). A completare il reparto arretrato saranno Acerbi, in vantaggio su De Vrij, e Alessandro Bastoni; in mezzo invece poche sorprese, anche se Frattesi come sempre insidia il posto di Mkhitaryan, sono certi della maglia Calhanoglu e Barella mentre per Klaassen potrebbe esserci un cameo nel secondo tempo con ingresso dalla panchina. Assolutamente confermata la coppia offensiva, perché Lautaro Martinez sta già andando in fuga nella classifica marcatori e in una partita come questa c’è bisogno di certezze, allo stesso modo partirà dal primo minuto Marcus Thuram che pian piano si sta rivelando un acquisto azzeccatissimo. Questo significa che, eventualmente, Alexis Sanchez avrà spazio a gara in corsa, magari per provare ad animarla e spaccarla con la sua verve.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER: IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Tamèze, Schuurs, Ri. Rodriguez; Bellanova, Ilic, S. Ricci, Lazaro; Vlasic, D. Seck; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi











© RIPRODUZIONE RISERVATA