PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER: SCELTE MOLTO PARTICOLARI

Le probabili formazioni Torino Inter ci introducono a una delle classiche più celebri della nostra Serie A, ma che capita in una situazione molto particolare. I granata di Paolo Vanoli non hanno più nulla da chiedere al campionato, dopo il pareggio contro il Venezia ecco un altro impegno casalingo, certamente più difficile, ma pure più motivante, con il chiaro obiettivo di regalare un risultato di prestigio al sempre passionale popolo dello stadio Olimpico Grande Torino.

Per l’Inter c’è ancora uno scudetto potenzialmente da inseguire, ma è chiaro che negli occhi e nel cuore (ma anche nelle gambe) ci sia ancora la leggendaria notte contro il Barcellona, una delle vittorie più epiche della storia del calcio, che ha proiettato l’Inter in finale di Champions League. Le forze rimaste non sono moltissime, ci saranno ampie rotazioni e chi giocherà dovrà dimostrare di essere all’altezza per tenere vivo magari anche il sogno tricolore. Tutto questo considerato, andiamo a scoprire le probabili formazioni Torino Inter.

I PRONOSTICI: ECCO LE QUOTE

I pronostici secondo le quote Snai su Torino Inter vedono nettamente favoriti i nerazzurri. Il segno 2 infatti è quotato a 1,55, mentre poi si sale a 4,00 già in caso di pareggio e fino a 5,50 volte la posta se fossero i padroni di casa a vincere a Torino.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

UN PAIO DI DUBBI PER VANOLI

Una partita di lusso per i granata, che nelle probabili formazioni Torino Inter ci propongono ancora un paio di dubbi per mister Paolo Vanoli. Il modulo è il 4-2-3-1 e davanti a Milinkovic-Savic dobbiamo subito segnalare il ballottaggio tra Walukiewicz (favorito) e Pedersen come terzino destro, in una difesa che vedrà poi Coco e Maripan centrali e sulla sinistra Biraghi, cresciuto proprio all’Inter; un altro virgulto delle giovanili giocherà a centrocampo al fianco di Gineitis, cioè Casadei; infine, davanti il Torino dovrebbe proporci Lazaro, Vlasic ed Elmas sulla trequarti, con un altro ballottaggio fra Adams e Sanabria come prima punta titolare.

TURNOVER MASSICCIO PER INZAGHI

Preservare chi è acciaccato e più in generale le energie dei titolari verso il sogno più grande. Per Simone Inzaghi quindi nelle probabili formazioni Torino Inter ci sarà un turnover che potrebbe essere quasi totale. Tra chi ha giocato dal primo minuto martedì, potremmo rivedere subito in campo solamente Sommer e Bisseck, in attesa di Pavard. Per il resto, gli altri due difensori potrebbero essere De Vrij e Carlos Augusto; dal centrocampo in su dovrebbe invece cambiare tutto. Ecco allora Darmian esterno destro, con Frattesi, Asllani e Zielinski trio nel cuore della mediana e Zalewski a sinistra; infine, in attacco indichiamo Arnautovic e Correa, potrebbe sperare anche Taremi mentre quasi certamente riposeranno sia Lautaro Martinez sia Thuram.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER: IL TABELLINO

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Gineitis, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski; Arnautovic, Correa. All. Inzaghi.