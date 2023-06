Probabili formazioni Torino Inter, Serie A/ Diretta tv: turnover per Inzaghi (2 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Torino Inter ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 18:30 di sabato 3 giugno: 38^ giornata di Serie A 2022-2023, ultimo turno diverso per le due squadre in campo all’Olimpico. Il Torino ha disputato un ottimo campionato, che potrebbe diventare ancora migliore: qualora la Juventus venisse esclusa dalle coppe europee (deciderà la Uefa) i granata sono in prima fila per andare a giocare la prossima Conference League, e dunque Ivan Juric potrebbe realmente affrontare questa partita come se fosse una sorta di finale.

A proposito: l’Inter giocherà tra una settimana quella di Champions League, è già sicura di aver chiuso il campionato nelle prime quattro e dunque ha ben poco da chiedere alla trasferta con cui metterà termine a un campionato fatto comunque di rimpianti, al netto di quello che è stato il percorso internazionale e le due coppe già messe in bacheca. Con queste premesse ci approcciamo alla partita, andando a curiosare nelle potenziali scelte operate dai due allenatori: come sempre ci prendiamo del tempo per fare la nostra analisi circa le probabili formazioni di Torino Inter.

La diretta tv di Torino Inter dovrebbe essere garantita su zona DAZN, il canale che come ormai noto è presente al numero 214 del decoder di Sky: gli abbonati alla televisione satellitare che siano anche clienti di DAZN potranno dunque seguire qui questa partita di Serie A. L’alternativa, per i soli abbonati DAZN, resta ovviamente quella della visione sempre in diretta streaming video su questo portale: in questo caso vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

GLI 11 DI JURIC

Abbiamo già detto che Juric se la vuole giocare: in Torino Inter dunque spazio ai titolari, nella rosa granata manca il solo Radonjic. A protezione di Vanja Milinkovic-Savic, come sempre il portiere, giocherà una linea difensiva formata da Djidji, Schuurs e Buongiorno; sulle corsie laterali il dubbio è Vojvoda, che contende il posto a Ricardo Rodriguez (che può fare qualche passo indietro e agire nella difesa a tre) mentre Singo sembra più certo di essere presente a destra. In mezzo al campo, funziona ormai molto bene la coppia formata da Ilic e Samuele Ricci, e dunque dovrebbero essere ancora una volta loro a iniziare questa partita (anche perché le quotazioni di Linetty sono andate parecchio in calando nel corso della stagione). Davanti, Karamoh può essere un’opzione ma Juric dovrebbe puntare su Alexey Miranchuk e Vlasic come trequartisti; come prima punta giocherà naturalmente Sanabria, reduce dalla sua migliore stagione in Serie A e in generale nella sua carriera.

IL TURNOVER DI INZAGHI

Per quanto riguarda Simone Inzaghi, in Torino Inter non possiamo che aspettarci le seconde linee nerazzurre: d’accordo il volersi mettere in ritmo per la finale di Champions League, ma non si può certamente rischiare qualche infortunio in una partita che non conta più. Dunque, a costo di essere smentiti, diciamo che in porta ci sarà Handanovic; davanti allo sloveno sono candidati D’Ambrosio e De Vrij, con possibile inserimento di Skriniar (in caso di recupero) altrimenti spazio comunque a uno dei titolari (Darmian o Acerbi, mentre Alessandro Bastoni dovrebbe riposare). Sulle fasce agiranno Bellanova e Gosens; in mezzo al campo è tornato Gagliardini che era squalificato, quindi l’ex Atalanta sarà in campo per occupare una delle due caselle sulle mezzali, l’altro interno potrebbe comunque essere uno tra Barella e Calhanoglu con Asllani che quasi sicuramente si occuperà della regia, perché Brozovic potrebbe essere chiamato a fare il titolare nella finale di Champions League (dipenderà da Mkhitaryan). Per quanto riguarda l’attacco, Joaquin Correa è in forse: Romelu Lukaku si gioca il posto a Istanbul, lo lanciamo titolare ma al suo fianco puntiamo sul giovane Valentin Carboni.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER: IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, S. Ricci, Ilic, Ri. Rodriguez; Al. Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Darmian; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Gosens; R. Lukaku, V. Carboni. Allenatore: Simone Inzaghi











