Probabili formazioni Torino Juventus/ Diretta tv: Di Maria out (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Torino Juventus ci accompagnano verso il Derby della Mole di domani, che non può mai essere una partita come le altre nel capoluogo piemontese e sarà un piatto forte per la decima giornata di Serie A. Il Torino di Ivan Juric non ci arriva benissimo, perché dopo la sosta ha perso a Napoli e pareggiato in casa contro l’Empoli, ma i granata sognano una vittoria che varrebbe anche il sorpasso in classifica sui cugini, fatto che di certo non si verifica di frequente dalle parti di Torino.

La Juventus di Massimiliano Allegri però non può perdere, altrimenti la crisi diventerà sempre più profonda: un piccolo rilancio è stato affondato sotto i colpi delle sconfitte contro il Milan e soprattutto il Maccabi Haifa, un colpo durissimo per la stagione europea dei bianconeri. Adesso però bisogna pensare a raddrizzare il campionato, perché l’ottavo posto è un disastro e la Juventus deve reagire anche dal punto di vista psicologico a questo momento “vergognoso”, per citare il presidente Andrea Agnelli. Tutto questo premesso, andiamo ora a scoprire quali potrebbero essere le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Torino Juventus.

TORINO JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Torino Juventus sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché il Derby della Mole sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, compresi i televisori a ciò predisposti.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS

LE MOSSE DI JURIC

Le probabili formazioni di Torino Juventus vedono Ivan Juric intenzionato a schierare un modulo 3-4-2-1 per il Derby della Mole, sia pure ancora qualche dubbio sugli interpreti dal primo minuto: il discorso non vale per il portiere Milinkovic-Savic, ma davanti a lui Schuurs e Buongiorno si giocano la maglia ancora a disposizione per completare la difesa a tre del Torino con Djidji e Rodriguez; attenzione poi alle fasce, perché a destra abbiamo in ballottaggio Singo e Ola Aina, mentre a sinistra se la giocano Lazaro e Vojvoda per completare un centrocampo granata che avrà invece Lukic e Linetty nel cuore della mediana. Infine resta il reparto offensivo, che per il Torino potrebbe vedere Miranchuk e Vlasic sulla trequarti a supporto della prima punta Sanabria e quindi è possibile che il Torino inizi il derby con undici stranieri.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sul fronte bianconero, le probabili formazioni di Torino Juventus fanno i conti naturalmente con l’assenza di Angel Di Maria, che si è fatto male nella disgraziata partita di martedì in Israele. Fuori causa pure De Sciglio oltre ai lungodegenti Pogba, Chiesa e Kaio Jorge, il modulo di riferimento per Massimiliano Allegri dovrebbe essere il 3-5-2 con Szczesny in porta e davanti a lui il grande ex Bremer ad affiancare Bonucci e uno tra Danilo e Alex Sandro nella difesa a tre della Juventus; nel folto centrocampo a cinque ecco Cuadrado come esterno destro, poi Locatelli e McKennie si contendono il posto da mezzala insieme a Rabiot al fianco del regista Paredes, infine Kostic a sinistra completerà la mediana. Infine la coppia d’attacco, con Vlahovic in evidente difficoltà e al suo fianco Milik per l’inevitabile formula del doppio centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS: IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.











