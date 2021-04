Probabili formazioni Torino Juventus/ Diretta tv, Nicola si affida a Belotti

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Torino Juventus, atteso derby della Mole in programma solo domani alle ore 18.00 tra le mura dello stadio Olimpico-Grande Torino, per la 29^ giornata di Serie A. Dopo un lungo stop per gli impegni delle nazionali, ecco che il campionato torna in campo e ci propone un big match che vede però entrambe le formazioni in difficoltà. Nicola ha finalmente ritrovato gran parte della sua rosa dopo lo scoppio del focolaio covid occorso qualche settimana fa, ma certo il tecnico non gode del favore del pronostico, specie dopo anche il KO rimediato contro la Sampdoria prima dello stop. È squadra sull’attenti anche quella bianconera, rimasta poi priva solo in settimana di giocatori come Demiral e Bonucci, trovati positivi al Coronavirus: dopo l’incredibile sconfitta subita col Benevento prima dello stop, a Pirlo domani non sarà concesso alcun margine di errore. Andiamo allora a controllare come i due tecnici si sono preparati al derby, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Torino Juventus.

TORINO JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Juventus sarà trasmessa sul canale Dazn 1, numero 209 di Sky, per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione. In alternativa, è disponibile la diretta streaming video tramite la piattaforma Dazn (anche in questo caso a pagamento), che trasmette infatti tre partite di Serie A per ogni giornata.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS

LE MOSSE DI NICOLA

Spazio per il 3-5-2 di Mister Nicola per le probabili formazioni di Torino Juventus: domani nel derby il tecnico dovrebbe dunque fare subito affidamento di capitan Belotti (che ha ben fatto con la maglia della nazionale in questi giorni), mentre al suo fianco Sanabria dovrebbe vincere la concorrenza di Zaza. Per l’ampio centrocampo a cinque sarà poi posto dal primo muto per Rincon, Lukic e Mandragora mentre in corsia ecco che si faranno avanti domani sera Ansaldi e Vojvoda (Scingo dovrebbe rimanere in infermeria per un problema muscolare). In difesa pochi dubbi per Mister Nicola: Lyanco, Izzo e Bremer saranno i titolari confermati davanti allo specchio di Sirigu.

LE SCELTE DI PIRLO

Per le probabili formazioni di Torino e Juventus, Mister Pirlo dovrebbe confermare il solito 4-4-2 come modulo di partenza, dove pure tra i pali siamo sicuri di trovare Szczesny, visto che Buffon è squalificato. Per il reparto difensivo, con Demiral e Bonucci fuori dai giochi sarà domani spazio per Chiellini e De Ligt al centro, e con Danilo e Cuadrado pronti dal primo minuto a guardia delle corsie esterne. Al centro dello schieramento ecco che dovrebbe fare il suo ritorno dopo un lungo stop Rodrigo Bentancur, e al suo fianco è già ballottaggio tra Arthur e Rabiot per un posto da titolare: sulle fasce ecco Chiesa e Kulusevski, anche se quest’ultimo rimane a rischio con McKennie. In avanti Morata e Cristiano Ronaldo sono sicuri della maglia da titolare, anche se Dybala è tornato a disposizione.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Izzo; Ansaldi, Lukic, Rincon, Mandragora, Vojvoda; Sanabria, Belotti All. Nicola

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Arthur, Kulusevski; Morata, C Ronaldo All. Pirlo



