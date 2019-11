Probabili formazioni Torino Juventus/ Diretta tv: Ronaldo-Dybala dal 1′ per Sarri

Si accenderà solo domani sera alle ore 20,45 tra le mura dello Stadio Olimpico di Torino il match tra Torino e Juventus, valido per la 11^ giornata della Serie A: vediamo quali saranno le mosse dei tecnici per il Derby della Mole. Per le probabili formazioni di Torino e Juventus infatti a Mazzarri, come pure a Sarri non saranno concessi errori nello stilare 11 titolare: entrambi i tecnici, pur dovendo gestire le fatiche del turno infrasettimanale, però non si discosteranno dai consueti schemi di gioco e ovviamente si affideranno ai titolar più in forma. Pure domani sera per la 11^ giornata di campionato dovremo fare a meno di qualche annunciato protagonista, come N’Koulou, squalificato nel turno precedente nel match contro la Lazio, e pure come di Higuain e Pjanic, ancora fermi nell’infermeria dei bianconeri. Andiamo allora ad esaminare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Torino Juventus.

Per questo big match della 11^ giornata di Serie A Mazzarri, per fissare il suo undici delle probabili formazioni di Torino e Juventus, terrà ancora conto del 3-5-2 come modulo, che all’occorrenza si potrebbe trasformare nel 3-4-3 (con l’inserimento di Iago Falque ad esempio). Ecco che altrimenti il ruolo di due punte d’attacco domani sera sarà affidato ancora una volta al duo Verdi-Belotti, mentre nel reparto a 5 della mediana i primi nomi in lizza rimangono certo quelli di Baselli, Meitè e Lukic: toccherà quindi a De Silvestri e Ansaldi coprire le fasce esterne. Nella difesa dei granata però si osserva una novità: sarà infatti Dijdij a completare il reparto con Lyanco e Izzo, visto che N’Koulou è fuori dai giochi.

Sarà invece il noto 4-3-1-2 il modulo di partenza di Sarri per le probabili formazioni di Torino Juventus, che ancora una volta punterà sul duo Cristiano Ronaldo-Dybala per l’attacco, con il supporto di Bernardeschi sulla trequarti: Higuain e Ramsey infatti non stanno ancora bene e non recupereranno domani. Pure per il Derby della Mole Sarri dispera di ritrovare in cabina di regia Pjanic: sarà quindi Bentancur a farne le veci, con Matuidi e Emre Can ai lati del reparto di centrocampo. Nessuna sorpresa poi nelle scelte in difesa per la Vecchia Signora, con il duo Bonucci e De Ligt ricomposto al centro. Toccheranno infine ad Alex Sandro e Danilo (pur con Cuadrado a disposizione) occuparsi dei corridoi esterni mentre tra i pali non mancherà Szczesny, rimasto a riposo nel turno precedente contro il Genoa.

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 4 Lyanco, 5 Izzo, 30 Djidji; 29 De Silvestri, 8 Baselli, 23 Meitè, 7 Lukic, 15 Ansaldi; 24 Verdi, 9 Belotti All. Mazzarri

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 13 Danilo, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 A Sandro; 23 E Can, 30 Bentancur, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi; 10 Dybala, 7 C Ronaldo All. Sarri



