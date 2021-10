Probabili formazioni Torino Juventus/ Diretta tv: tandem Kulusevski-Kean (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS: CHI GIOCA IL DERBY?

Con le probabili formazioni di Torino Juventus parliamo della partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 2 ottobre: il derby della Mole va in scena per la 7^ giornata di Serie A e potrebbe essere particolarmente intrigante, perchè i bianconeri sono reduci dalle fatiche di Champions League (preziosissima vittoria contro il Chelsea) e come noto non hanno approcciato benissimo questo campionato – pur apparendo in ripresa – mentre i granata di Ivan Juric stanno dando la sensazione di poter carburare e crescere ulteriormente.

Se la Juventus arriva dalla sofferta doppia vittoria su Spezia e Sampdoria, il Torino ha pareggiato contro il Venezia ma non perde da tre partite; dunque attenzione alla solidità dei granata, che ovviamente nel derby mettono sempre qualcosa in più. Per scoprire come andrà dobbiamo aspettare che arrivi sabato sera; intanto però noi possiamo iniziare a fare qualche valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Torino Juventus.

DIRETTA TORINO JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Juventus non sarà trasmessa sui canali della televisione italiana: la partita di Serie A infatti è una delle 7 che per questa settima giornata sono esclusiva di DAZN. Il portale quindi la manderà in onda soltanto per i suoi abbonati, che potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; in alternativa, ci si potrà anche affidare a una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS

I DUBBI DI JURIC

Il primo dato da leggere nelle probabili formazioni di Torino Juventus è l’assenza di Djidji, squalificato: per sopperire a questa tegola Juric pensa a Zima, che completerebbe la solita difesa a tre con Bremer e Ricardo Rodriguez, a protezione di Vanja Milinkovic-Savic che, ormai è chiaro, è il portiere titolare con vantaggio su Etrit Berisha. Per il resto, il tecnico croato potrebbe cambiare l’esterno sinistro perchè Ansaldi non è al meglio: l’argentino sarebbe sostituito da Ola Aina, in mezzo invece avremo il solito tandem costituito da Mandragora e Lukic. I problemi per Juric sono davanti: Praet e Belotti vanno nuovamente verso il forfait (anche se stanno stringendo i denti per provare a esserci), c’è fuori anche Zaza (uno degli ex) e soprattutto si è fermato Pjaca, che aveva fatto la differenza nelle ultime uscite. Di conseguenza, sulla trequarti avanzerà la sua posizione Pobega, che farà coppia con Brekalo (reduce dal primo gol in Serie A); come prima punta sarà confermato Sanabria, di fatto unica scelta a disposizione del Torino.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri cambia rispetto al Chelsea: in Torino Juventus si passa dall’attacco Bernardeschi-Chiesa, sperimentale ma efficace (gol e assist) a quello composto da Kulusevski e Kean. Uno dei due ex Fiorentina può comunque restare titolare sulla corsia sinistra di centrocampo: favorito Chiesa, che però andrà valutato fisicamente e dunque potrebbe lasciare spazio a Bernardeschi. A destra dovrebbe giocare Cuadrado, in mezzo ormai Allegri si fida ciecamente di Locatelli e Bentancur nella speranza che l’uruguaiano faccia finalmente il grande salto di qualità; destinato dunque alla panchina Rabiot, diventato uno dei pupilli del nuovo allenatore e che potrebbe giocare anche al centro – ma spesso ora viene impiegato sulla fascia. In difesa si prepara la staffetta Chiellini-De Ligt, con il capitano verso una maglia da titolare; potrebbe verosimilmente riposare anche Bonucci (che non lo ha mai fatto dall’inizio della stagione), in porta ci sarà Szczesny mentre le corsie saranno presidiate da Danilo e Alex Sandro.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Ri. Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Aina; Pobega, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, F. Chiesa; Kulusevski, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri



