Probabili formazioni Torino Juventus/ Quote: Juric senza il Gallo, Sanabria titolare

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Torino Juventus, atteso incontro della settima giornata di Serie A, e derby che pure si accenderà questa sera alle ore 18.00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Siamo ovviamente impazienti di conoscere le mosse di Juric come di Allegri per questo gran scontro, a cui pure entrambi gli allenatori non approdano con un rosa al top della forma e piena. In casa granata anzi sono davvero tante le defezioni che si contano e tra i big pure il Gallo Belotti rischia di non sedersi nemmeno in panchina.

Per i bianconeri invece sono è da valutare il peso del forfait di due bomber come Dybala e Morata, entrambi ancora fermi in infermeria, per guai fisici di varia gravità: Allegri però sia contro la Sampdoria che il Chelsea in coppa pochi giorni fa ha dimostrato di non aver poche alternative vincenti a sua disposizione. Vedremo dunque quali saranno scelte dei tecnici alla vigilia del Derby della Mole: chi saranno i protagonisti delle probabili formazioni di Torino Juventus?

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia dell’incontro di Serie A non esitiamo a dare ai bianconeri il favore del pronostico e le quote del portale di scommesse Snai non ci smentiscono. Per l’1×2 del match il successo del Torino oggi vale 4.0, contro il più basso 1.90 segnato per la vittoria della Juventus: il pareggio paga la posta a 3.40.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS

LE MOSSE DI JURIC

Come abbiamo accennato prima, non sono davvero poche le assenze annunciate in casa granata: un vero peccato, considerato che i giocatori di Juric stavano dando segnali davvero incoraggianti nelle ultime uscite. Fissato comunque il classico 3-4-2-1 di partenza ecco che già in difesa mancherà uno squalificato Dijdij: sarà Zima a prendere il posto del giocatore classe 1992 e dunque a far compagnia a Bremer e Ricardo Rodriguez, dunque confermati nel reparto a 3. Nel centrocampo del Toro pure questa sera potrebbe mancare Ansaldi, vittima di una contusione al ginocchio e difficilmente Juric recupererà pure Praet: avremo allora Mandragora e Lukic al centro dello schieramento con Aina e Singo che invece faranno da esterni del reparto. Come detto il derby non dovrebbe vedere protagonista Belotti e pure mancherà Pjaca, autore del gol contro la Lazio pochi giorni fa. Per coprire il settore si farà avanti allora Pobega, con Brekalo, mentre Sanabria farà da prima punta.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Anche in casa bianconera comunque sono assenze di peso nella settima giornata di Serie A. Come abbiamo detto, il tecnico non avrà ancora a disposizione Morata e Dybala e fissato il 4-4-2, ecco che dovrebbero oggi essere Kean e Kulusevski i titolari in attacco (anche se certo la coppia Bernadeschi-Chiesa, vista col Chelsea ha ben convinto). Alle spalle del duo comunque l’ex viola dovrebbe tornare posto come esterno di reparto, in coppia questa volta con Cuadrado: al centro si faranno avanti Bentancur e Locatelli, anche se Rabiot è ormai recuperato. Nuova assenza poi per Chiellini: saranno Bonucci e De Ligt i titolari al centro della difesa, con Danilo e Alex Sandro schierati sui corridori. Ballottaggio aperto però tra Szczesny e Perin per il ruolo tra i pali.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Ri. Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Aina; Pobega, Brekalo; Sanabria. All: Juric

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, F. Chiesa; Kulusevski, Kean. All: Allegri





