Probabili formazioni Torino Juventus/ Quote, Mazzarri punta su Verdi-Belotti

Questa sera alle ore 20.45 si disputerà il Derby della Mole tra Torino e Juventus: andiamo a vedere quali saranno le probabili formazioni di questo match, valido per la 11^ giornata della Serie A. Come è facile immaginarsi, per le probabili formazioni di Torino e Juventus ci attendiamo solo i titolari più in forma in entrambi gli schieramenti, anche se le fatiche di un duro turno infrasettimanale si faranno ben sentire in entrambi gli spogliatoi. Pure non si potrà rischiare, nemmeno in casa della Vecchia Signora, dove però si conta qualche assenza pesante come quella di Higuain e Pjanic. I granata poi, pur in un momento di involuzione in campo come nella classifica, rimangono un avversario più che temibile, da non sottovalutare, men che meno in questo derby. Andiamo ad analizzare le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Torino Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Per questa edizione del Derby della Mole certo il favore del pronostico non può che arridere alla Vecchia Signora, sempre vincente negli ultimi scontri diretti e capolista di Campionato. Anche la snai non esita a concedere alla Juve le quote miglior e nell’1×2 il suo successo è dato a 1.55, contro il più alto 6.50 del Torino: il pari vale 3.90.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS

LE MOSSE DI MAZZARRI

Per le probabili formazioni di Torino e Juventus, Mazzarri non farà a meno del classico 3-5-2, come pure di molti titolari, benché questo abbiamo sulle spalle un duro KO con la Lazio da smaltire, vissuto nel turno infrasettimanale di Campionato. In questa giornata poi il tecnico dovrà fare a meno di N’Koulou, squalificato: sarà allora Dijdij a completare la difesa con Izzo e Lyanco. Per la mediana del Torino poi la prima ipotesi vede Baselli, Meitè e Lukic titolari, visto che Rincon non è al top della condizione: De Silvestri e Ansaldi copriranno le corsie. Non vi sono subbi poi in attacco Verdi e Belotti saranno i bomber dal primo minuto nel derby.

LE SCELTE DI SARRI

Sarà invece l’ormai diventato classico 4-3-1-2 il modulo di riferimento di Sarri per la Vecchia signora, che pure in un’occasione così importante non dovrebbe recuperare Pjanic e Higuain, giocatori fondamentali. Ecco che senza l’argentino saranno Cristiano Ronaldo e Dybala a guidare l’attacco, col supporto di Bernardeschi sulla trequarti. Per la mediana allora il primo nome in cabina di regia è quello di Bentancur, che per tale occasione sarà affiancato da Khedira e Matuidi (Rabiot è squalificato). Non vi saranno grandi sorprese poi nella difesa della Juventus, posta di fronte a Szczesny di nuovo titolare: al centro presenzieranno De Ligt e Bonucci, mentre Alex Sandro e Danilo occuperanno le corsie.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): 39 Sirugu; 4 Lyanco, 5 Izzo, 30 Dijdij: 29 De Silvestri, 8 Baselli, 23 Meitè, 7 Lukic, 15 Ansaldi; 24 Verdi, 9 Belotti All. Mazzarri

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 13 Danilo,19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 A Sandro; 6 Khedira, 30 Bentancur, 14 Matuidi, 33 Bernardeschi; 10 Dybala, 7 C Ronaldo All. Sarri



