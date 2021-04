Probabili formazioni Torino Juventus/ Quote, Pirlo si affida a Morata e Ronaldo

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio ora alle probabili formazioni di Torino Juventus, atteso Derby della Mole, in programma oggi alle ore 18.00 allo Stadio olimpico Grande Torino e valido per la 29^ giornata della serie A. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Nicola come di Pirlo per questo big match con cui il primo campionato torna in campo. La squadra granata, ritrovato parecchi giocatori dopo l’isolamento, è a caccia di risultati e prestazioni di peso, che li possa rilanciare nella lotta salvezza che ancora li vede impegnati, dalla 17^ posizione della classifica. Momento complicato anche per la Juventus di Pirlo: le notizie delle positività al coronavirus di Demiral e Bonucci, come pure del festino illegale organizzato da McKennie, con Arthur e Dybala hanno gettato ombra sullo spogliatoio della Vecchia Signora, che pure deve ancora reagire all’incredibile KO rimediato col Benevento, proprio poco prima della sosta per le nazionali. Andiamo allora a vedere quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Torino Juventus.

Probabili formazioni Serie A/ Mosse e moduli degli allenatori (29^ giornata)

QUOTE E PRONOSTICO

Pur in un contesto complicato, sono i bianconeri i netti favoriti oggi per il pronostico. Il portale di scommesse Snai ha dunque fissato a 6.00 il successo del Torino oggi contro il più basso 1.50 segnato per la vittoria della Juventus: il pareggio è stato dato a 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS

LE MOSSE DI NICOLA

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER/ Diretta tv, LuLa ancora intoccabile

Per le probabili formazioni di Torino Juventus, Davide Nicola riproporrà il 3-5-2 come moduli di partenza, affidandosi con ottimismo al duo Belotti-Sanabria in attacco: Zaza è comunque valida alternativa per la punta paraguaiana, pronto dalla panchina. A centrocampo sarà poi spazio dal primo minuto per Mandragora, Rincon e Lukic, mentre toccherà a Vojvoda e Ansaldi complire le fasce esterne del reparto, pur ricordato che Murru rimane pronto dalla panchina in caso di necessità in difesa ricordiamo che Scingo è ancora fermo in infermeria e Lyanco è in dubbio: il centrale brasiliano dovrebbe comunque stringere i denti e farsi trovare oggi pronto in compagnia di Bremer e Izzo.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS/ Diretta tv, Dybala non convocato

LE SCELTE DI PIRLO

Classico 4-4-2 per Pirlo per le probabili formazioni di Torino e Juventus, dove pure potrebbero non essere poche le correzioni che il tecnico bianconero dovrà fare. Senza Demiral e Bonucci (pure Buffon è squalificato), oggi sarà spazio dal primo minuto obbligatoriamente per Chiellini e De Ligt al centro della difesa, mentre in corsia Caudrado e Danilo dovrebbero farsi avanti per la maglia da titolare,. Difficile poi che a centrocampo trovino spazio Arthur e McKennie dopo i recenti avvenimenti: dovremo invece vedere dal primo minuto Rabiot e Bentancur, con Kulusevski e Chiesa adibiti sull’esterno. Maglie consegnate poi in attacco, dove risultano ovviamente irrinunciabili Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, appena di ritorno dai rispettivi impegni con le nazionali.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Mandragora, Rincon, Lukic, Ansaldi; Belotti, Sanabria All. Nicola

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Kulusevski Morata, C Ronaldo All. Pirlo



© RIPRODUZIONE RISERVATA