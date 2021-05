Probabili formazioni Torino Milan/ Diretta tv: Rebic prima punta? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Torino Milan sono sicuramente stuzzicanti, perché domani sera allo stadio Olimpico i granata di Davide Nicola e i rossoneri di Stefano Pioli giocheranno nella trentaseiesima giornata di Serie A una partita che potrebbe essere fondamentale per le sorti di entrambe le formazioni. Il Torino arriva da un buon pareggio a Verona che avvicina la salvezza, traguardo però ancora non sicuro per i granata, che di conseguenza devono fare ancora uno sforzo e hanno bisogno di punti per mettersi in salvo.

I punti tuttavia servono anche al Milan, che gioca curiosamente a Torino per la seconda volta consecutiva dopo il trionfo in casa della Juventus di domenica sera, una spinta enorme sulla strada verso la qualificazione alla prossima Champions League, per la quale la battaglia però sarà ancora lunga. Si annuncia dunque davvero una partita delicatissima: scopriamo allora quali potranno essere le probabili formazioni di Torino Milan con le notizie alla vigilia della partita.

DIRETTA TORINO MILAN IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Torino Milan sarà garantita sui canali di Sky Sport, perché questa è una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in esclusiva sulla televisione satellitare. Di conseguenza, sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, garantita tramite sito o applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

LE MOSSE DI NICOLA

Le probabili formazioni di Torino Milan dovrebbero vedere la conferma del modulo 3-5-2 di riferimento per i padroni di casa granata di Davide Nicola: Sirigu in porta; davanti a lui i tre difensori titolari potrebbero essere Izzo, il giovane Buongiorno e Bremer, anche se c’è qualche dubbio ancora da sciogliere; Singo contende a un Vojvoda in spolvero da goleador la maglia da esterno destro nel centrocampo a cinque del Torino che per il resto potrebbe vedere titolari Rincon, Mandragora e Verdi nel cuore dlela mediana granata più Ansaldi nei panni naturalmente dell’esterno sinistro; infine in attacco questa volta potrebbe toccare a Zaza fare coppia dal primo minuto con Belotti, che invece domenica pomeriggio al Bentegodi era stato affiancato da Sanabria.

LE SCELTE DI PIOLI

Dilemmi in attacco per Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Torino Milan: c’è Brahim Diaz che spera nella conferma dopo l’ottima prova allo Stadium, ma c’è da tenere conto anche del rientro di Castillejo dalla squalifica e soprattutto dell’infortunio rimediato da Ibrahimovic, che dovrebbe di conseguenza richiedere lo spostamento di Rebic a prima punta titolare, dietro la quale potrebbe tornare in posizione centrale Calhanoglu, lasciando spazio a Rafael Leao a sinistra. In mediana molti meno dubbi sulla coppia Kessié-Bennacer, in difesa stesso discorso per i terzini Calabria e Theo Hernandez più Donnarumma in porta, resta da vedere se sarà confermata anche la coppia centrale Tomori-Kjaer oppure se potrà ritrovare spazio Romagnoli, che però sembra essere sfavorito e rischia dunque un’altra panchina.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, R. Leao; Rebic. All. Pioli.



