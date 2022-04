Probabili formazioni Torino Milan/ Quote: Giroud oppure Ibra? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN: CHI GICOA OGGI?

Le probabili formazioni di Torino Milan ci fanno entrare in clima partita verso il posticipo di stasera per la trentaduesima giornata di Serie A: una grande classica, ma soprattutto una sfida molto importante per i rossoneri, che pareggiando in casa contro il Bologna si sono fatti avvicinare da Napoli e Inter. Il Milan rischia di farsi sfuggire dalle mani uno scudetto che quest’anno è realmente alla portata, ma è pur sempre la capolista, di conseguenza ha ancora il destino nelle proprie mani a patto di reagire fin da subito.

Il Torino è tornato a vincere dopo lungo tempo in casa della Salernitana, con il primo rigore a favore in tutto il campionato. La salvezza è stata archiviata da tempo, l’Europa d’altro canto è irraggiungibile: Ivan Juric proverà ad arrivare il più in alto possibile in classifica confermando una netta crescita rispetto allo scorso campionato, ma pure con qualche rimpianto perché tante volte il Torino non ha raccolto quanto avrebbe meritato. Mentre aspettiamo che arrivi la partita, proviamo a valutare le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le ultime notizie sulle probabili formazioni di Torino Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo adesso uno sguardo anche al pronostico su Torino Milan. L’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti per la vittoria gli ospiti rossoneri: il segno 2 è infatti quotato a 1,97, mentre in caso di vittoria casalinga da parte del Torino la quotazione per il segno 1 è pari a 3,90. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,45.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

LE SCELTE DI JURIC

Le probabili formazioni di Torino Milan ci riservano da parte di Ivan Juric il consueto modulo 3-4-2-1: occhi puntati in particolar modo su Pobega, in prestito dai rossoneri, che dovrebbe agire con Brekalo (in alternativa c’è Pjaca) sulla trequarti a sostegno del centravanti che sarà capitan Belotti. Partita speciale anche per Ricardo Rodriguez, ex della partita, chee si potrebbe prendere una delle maglie nella linea difensiva che sarebbe completata da Izzo, titolare per l’assenza di Djidji, e ovviamente Bremer.

In porta può arrivare la conferma per Berisha a discapito di Milinkovic-Savic; a centrocampo invece le scelte di Juric non dovrebbero cambiare, dunque avremmo la zona mediana presidiata da Mandragora con al suo fianco Lukic, mentre i due esterni dovrebbero essere Singo a destra e Vojvoda a sinistra, anche perché in questo caso scarseggiano le alternative.

I DUBBI DI PIOLI

Stefano Pioli ha perso Florenzi, assenza pesante nelle probabili formazioni di Torino Milan anche se nella difesa rossonera a destra ci sarà come sempre Calabria e la retroguardia in generale non cambierà, perché le assenze congiunte di Kjaer e Romagnoli impongono al tecnico di puntare su Kalulu come centrale al fianco di Tomori, ovviamente con Theo Hernandez come terzino sinistro.

A centrocampo dovremmo rivedere Bennacer dal primo minuto: l’algerino farà coppia con Tonali ma in campo ci sarà anche Kessié, perché stavolta la soluzione scelta da Pioli sembra essere quella dell’ivoriano trequartista. Rischio panchina per Brahim Diaz, ai lati di Kessié dovremmo vedere Junior Messias, favorito su Saelemaekers a destra, Rafael Leao invece sulla fascia sinistra. Per l’attacco Ibrahimovic è a disposizione, ma ancora una volta il ruolo di prima punta dovrebbe essere di Giroud dal primo minuto.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.











