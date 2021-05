Probabili formazioni Torino Milan/ Quote, Ibrahimovic non ce la fa (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN: CHI GIOCA STASERA?

Studiamo le probabili formazioni di Torino Milan, che si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 12 maggio: nel turno infrasettimanale, valido per la 36^ giornata di Serie A 2020-2021, i rossoneri vanno a caccia di una vittoria che significherebbe blindare la qualificazione in Champions League. Dopo il grande colpo in casa della Juventus il Milan è tornato padrone del suo destino, sente l’obiettivo vicino e sa che questa partita dello stadio Olimpico non andrà sbagliata per rendere ottima la stagione.

Anche il Torino però ha bisogno di punti: aiutato dal Cagliari, ha allontanato la zona retrocessione con il pareggio sul campo del Verona, ma la missione è ancora da chiudere e Davide Nicola vuole farlo il prima possibile senza rischiare, impresa che sarebbe straordinaria per come si erano messe le cose. Ora, aspettando che la partita si giochi, valutiamo quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori per questa sera, leggendo insieme le probabili formazioni di Torino Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote fornite dall’agenzia Snai per un pronostico su Torino Milan. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe una vincita pari a 3,85 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote un guadagno che ammonta a 4,00 volte la puntata mentre con il segno 2, per il successo degli ospiti, andreste a intascare una cifra corrispondente a 1,83 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

GLI 11 DI NICOLA

Consueto 3-4-1-2 per Nicola, che in Torino Milan perde Nkoulou per squalifica; con Izzo non al meglio, in difesa oltre a Lyanco potrebbe arrivare la conferma del giovane Buongiorno, con Bremer che completerebbe il reparto a protezione di Sirigu. Sulle fasce sono in rapida e costante ascesa le quotazioni di Vojvoda, in gol anche al Bentegodi e che dovrebbe occupare la corsia destra; sull’altro versante scontata la presenza di Ansaldi, mentre il tandem in mezzo al campo dovrebbe essere formato da Mandragora e Rincon, che mettono prima la quantità e poi la qualità nell’impostazione della manovra. A produrre gioco dovrà essere anche Verdi, ex della partita che dovrà fluttuare tra le linee; possibile avvicendamento in attacco dove Zaza insidia la maglia di Sanabria e dà la sensazione di poter scalzare il paraguaiano, naturalmente la maglia per Belotti non è in discussione anche se il Gallo si deve un po’ ritrovare.

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli perde Ibrahimovic per Torino Milan, non lo avrà nemmeno contro il Cagliari e spera di recuperarlo per l’ultima giornata: nell’attacco rossonero Rebic può fare la prima punta con Brahim Diaz largo a sinistra, in alternativa il croato sull’esterno con Rafael Leao ad agire da centravanti. La squalifica di Saelemaekers riapre a Castillejo le porte della formazione titolare, sulla trequarti in posizione centrale ci sarà come sempre Calhanoglu; in mezzo al campo Tonali spera in una maglia, ma su di lui è ancora in vantaggio Bennacer che giocherà al fianco di Kessie, reduce dal rigore sbagliato contro la Juventus. Le scelte per la difesa sembrano fatte: altra panchina per Alessio Romagnoli sempre più distante dal progetto, in campo avremo il concretissimo e miglioratissimo Tomori che farà coppia centrale con l’inossidabile Kjaer, come terzini invece giocheranno Calabria (in netto vantaggio su Dalot) e Theo Hernandez.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Vojvoda, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza. Allenatore: Davide Nicola

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli



