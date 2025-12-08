Probabili formazioni Torino Milan: le quote e le ultime notizie su moduli e titolari per Baroni e Allegri in Serie A, oggi lunedì 8 dicembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN: BARONI SI GIOCA TANTO CONTRO ALLEGRI

Aria di feste, ma non per tutti: le probabili formazioni Torino Milan ci accompagnano verso l’ultimo posticipo di Serie A in programma oggi, lunedì 8 dicembre 2025, che allo stadio Olimpico Grande Torino potrebbe dare indicazioni fondamentali soprattutto per i padroni di casa, forse compreso il destino dell’allenatore granata, che rischia di non mangiare il proverbiale panettone.

Probabili formazioni Napoli Juventus/ Quote: Conte vs Spalletti (Serie A, oggi 7 dicembre 2025)

Per il Torino di Marco Baroni infatti la vittoria manca da diverse settimane e le ultime due giornate hanno portato la disfatta casalinga contro il Como e un altro scivolone a Lecce, invertire la tendenza contro il Milan non sarà facile ma sarà fondamentale che il gruppo mandi un segnale forte, perché il calo è davvero preoccupante.

Probabili formazioni Cagliari Roma/ Quote: Ferguson o Dybala? (Serie A, oggi 7 dicembre 2025)

Max Allegri quindi è avvisato, ma d’altronde con tutti i derby della Mole che ha giocato sa bene cosa significhi affrontare il Torino: il suo Milan arriva dall’eliminazione dalla Coppa Italia, però in campionato aveva battuto la Lazio e con la sua proverbiale solidità sta scalando la classifica – le ultime tre vittorie del Diavolo sono state tutte per 1-0.

Allenatori quindi protagonisti, fra chi forse si giocherà anche il posto questa sera e chi invece sentirà aria di derby: in riva al Po chiuderemo questo bel lunedì di festa, nel frattempo possiamo ingannare l’attesa leggendo tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni Torino Milan…

DIRETTA/ Juventus Torino Primavera (risultato finale 1-1): Perez segna per il pareggio! (6 dicembre 2025)

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico secondo le quote Snai è piuttosto chiaro su Torino Milan: segno 2 favorito a 1,80, per il Torino un pareggio già toccherebbe quota 3,55, infine è di 4,60 volte la posta la quotazione in caso di successo granata.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

DUE BALLOTTAGGI PER BARONI

Marco Baroni come si giocherà una partita così delicata? Le probabili formazioni Torino Milan vedono il modulo 3-5-2 per i granata, con due dubbi sui nomi dei titolari: tutto chiaro in difesa, con il portiere Israel e davanti a lui Tameze, Maripan e Coco; nel cuore della mediana ecco Casadei, Asllani e Vlasic, mentre sulla destra agirà Pedersen. Uno dei due dubbi sarà invece sul nome dell’esterno sinistro, che potrebbe essere Nkounkou oppure Lazaro; infine, davanti Duvan Zapata sembra leggermente favorito su Ngonge per affiancare Che Adams, che dovrebbe essere la certezza nell’attacco del Torino.

POCHI DUBBI PER ALLEGRI

Anche Max Allegri punterà sul modulo 3-5-2 nelle probabili formazioni Torino Milan, ma tra i rossoneri ci dovrebbero essere meno dubbi sui titolari. Tutto chiaro dietro, con Maignan naturalmente in porta e la difesa a tre formata da Tomori, Gabbia e Pavlovic; sulla fascia destra Saelemaekers, l’ex Ricci dovrebbe affiancare Modric e Rabiot nel cuore del centrocampo, anche se non è del tutto esclusa l’ipotesi Loftus-Cheek, così come Estupinan proverà a insidiare il favorito Bartesaghi; in attacco infine largo a Pulisic e Leao, sebbene ci sia ancora qualche speranza di partire titolare anche per Nkunku.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN: IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Zapata, Adams. All. Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.