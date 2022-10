Probabili formazioni Torino Milan/ Quote: turnover per Pioli? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Torino Milan ci avviciniamo a un nuovo capitolo della partita tra le più classiche del nostro campionato, che questa sera costituirà il posticipo della dodicesima giornata di Serie A allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata di Ivan Juric arrivano dalla bella vittoria di Udine e hanno l’occasione, se sapranno fare bene contro i campioni d’Italia in carica, per uscire dalla mediocrità di una stagione per adesso senza infamia e senza lode. Serve il salto di qualità per provare a ritagliarsi un ruolo da protagonista appena dietro le big, chissà se il Torino ne sarà capace.

Dall’altra parte, il Milan di Stefano Pioli ha segnato quattro gol sia al Monza sia alla Dinamo Zagabria, in campionato è alle spalle solamente del Napoli mentre con la grande vittoria in Croazia ha sensibilmente avvicinato anche l’obiettivo della qualificazione per gli ottavi di Champions League. La priorità resta tuttavia la difesa del tricolore e quindi sarebbe prezioso vincere a Torino. Tutto questo premesso, scopriamo quali siano le ultime notizie sulle probabili formazioni di Torino Milan a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Torino Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, ritiene favoriti gli ospiti rossoneri: il segno 2 è infatti quotato a 2,10, mentre in caso di vittoria casalinga del Torino ecco che la quotazione per il segno 1 è pari a 3,65. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello che è intermedio tra gli altri due ma piuttosto alto, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,35.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

LE MOSSE DI JURIC

Nelle probabili formazioni di Torino Milan, ecco che Ivan Juric dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1: Milinkovic-Savic è certo in porta e sarà protetto dalla retroguardia a tre con Buongiorno, Schuurs e l’ex Rodriguez, ma anche Djidji spera in una maglia da titolare, probabilmente a discapito dell’italiano se dovesse partire dall’inizio; a centrocampo ecco invece Vojvoda esterno destro, in mezzo la certezza è Lukic, affiancato da uno tra Ricci e Linetty, infine a sinistra giocherà Lazaro, anche perché è assente Ola Aina. In attacco invece Sanabria è ormai ristabilito, ma potremmo anche assistere alla conferma dell’assetto con Miranchuk e Vlasic sulla trequarti a supporto della prima punta, che sarebbe il giovane ex Pellegri.

LE SCELTE DI PIOLI

Tenuto conto della lista degli assenti, che continua ad essere piuttosto consistente, Stefano Pioli per le probabili formazioni di Torino Milan si affiderà comunque al suo classico modulo 4-2-3-1 con diversi dubbi ancora da sciogliere. Cominciamo dalla difesa, dove il portiere Tatarusanu sarà protetto dalla linea a quattro con Kalulu allargato a destra, uno tra Kjaer e Gabbia al fianco di Tomori al centro e Theo Hernandez naturalmente a sinistra; l’ex Pobega potrebbe invece insidiare Bennacer al fianco di Tonali in mediana. Sulla trequarti doppio ballottaggio Messias-Krunic e De Ketelaere-Brahim Diaz in una linea nella quale la certezza è Rafael Leao a sinistra; Giroud infine è ancora una volta il favorito come centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN: IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Vojvoda, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri. All. Juric.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, R. Leao; Giroud. All. Pioli.











