Probabili formazioni Torino Napoli/ Diretta tv: ecco i titolari per Spalletti

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Torino Napoli presentiamo le possibili scelte dei due allenatori Ivan Juric e Luciano Spalletti verso la partita di domani pomeriggio per la ventisettesima giornata di Serie A, naturalmente presso lo stadio Olimpico-Grande Torino. I padroni di casa granata arrivano da una vittoria sul campo del Lecce che lascia in corsa il Torino per un posto magari in Conference League nella prossima stagione, un bel risultato oggi sarebbe una spinta poderosa sia per la classifica, sia in termini di fiducia psicologica.

Di fronte infatti ci sarà naturalmente la migliore squadra d’Italia, che è anche una delle migliori al mondo in questo momento, come il Napoli continua a dimostrare anche in Champions League oltre che in campionato. Per lo scudetto ormai (bando alla scaramanzia) c’è solamente da decidere la data, mentre in Europa sognare non costa nulla, dopo avere già scritto la storia del club con la prima qualificazione di sempre ai quarti di finale. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Torino Napoli.

DIRETTA TORINO NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che Torino Napoli sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN, quindi si tratterà di una diretta streaming video più che di una diretta tv (anche se naturalmente visibile anche su tutti i televisori dotati di connessione ad Internet), come per sette partite ad ogni giornata dell’intero campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

LE SCELTE DI JURIC

Nelle probabili formazioni di Torino Napoli, l’allenatore di casa Ivan Juric dovrebbe schierare i suoi ragazzi secondo il modulo 3-4-2-1, nel quale non ci sono dubbi in difesa sul portiere Milinkovic-Savic mentre nel terzetto davanti a lui Gravillon sembra favorito su Djidji per affiancare Schuurs e Buongiorno; avremo poi Singo come esterno destro, nel cuore del centrocampo Ricci invece è favorito su Linetty per affiancare Ilic ed infine a sinistra dovrebbe essere Rodriguez a completare la mediana granata; infine, il reparto offensivo vedrà Miranchuk e uno tra Karamoh e Radonjic (che sono in un ballottaggio molto serrato) per giocare sulla trequarti a supporto del centravanti, che sarà Sanabria.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Sul fronte partenopeo, Luciano Spalletti per le probabili formazioni di Torino Napoli non ha bisogno di fare turnover perché la situazione è ideale su tutti i fronti e siamo a ridosso della sosta. Allora ecco l’ormai tradizionale modulo 4-3-3 e anche in quanto agli interpreti ci attendiamo ben poche novità, a cominciare dal portiere Meret. Davanti a lui avremo la difesa a quattro con Di Lorenzo terzino destro, i due centrali Rrahmani e Kim, infine a sinistra Mario Rui è favorito su Olivera; spera anche Ndombelé, ma indichiamo Zambo Anguisa titolare al fianco di Lobotka e magari Elmas nel centrocampo del Napoli, dove quindi Zielinski rischia la panchina; infine in attacco Lozano sembra favorito su Politano per affiancare gli intoccabili Osimhen e Kvaratskhelia.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI: IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All. Juric.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguisa, Lobotka, Elmas; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.











