Probabili formazioni Torino Napoli/ Diretta tv, Mazzarri punta ancora sul 3-5-2?

Tra i big match della settima giornata della Serie A spicca ovviamente anche la sfida tra Torino e Napoli, prevista solo domani alle ore 18,00 all’Olimpico di Torino e di cui ora andremo a controllare le probabili formazioni. Vi è infatti grande attesa per scoprire quali saranno le mosse di Mazzarri per le probabili formazioni di Torino Napoli: il tecnico poi solo ieri ha vinto il ricorso contro l’Aia e domani sarà in panca, senza dover scontare il turno di squalifica precedentemente assegnato. I granata infatti, dopo pure il KO con il Parma, hanno bisogno di risultati e di continuità nelle buone prestazioni. Non meno motivati in questa trasferta però saranno anche gli azzurri di Ancelotti, che certo non hanno ben digerito il pari a reti bianche rimediato in settimana con il Genk in Champions league. Andiamo dunque a vedere quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Torino Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo pure che Torino Napoli sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky, in particolare su Sky Sport Serie A (il numero 202). Di conseguenza, segnaliamo che tutti gli abbonati a questa piattaforma avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO NAPOLI

LE MOSSE DI MAZZARRI

Per le probabili formazioni di Torino Napoli, Mazzarri domani dovrebbe di nuovo puntare sul 3-5-2, che quindi vedrà in attacco nuovamente come titolari Andrea Belotti e pure l’ex del match Simone Verdi. Sarà dunque panchina per Zaza ma anche per Berenguer (il quale però ha chance di entrare in campo nel caso in cui si voglia passare al 3-4-3). Per la mediana a cinque vi sarà poi spazio dal primo minuto per Baselli, Rincon e Meitè e toccherà al duo Ansaldi-De Silvestri a occuparsi delle corsie più esterne. Per la difesa invece si accende il ballottaggio per prendere il posto dello squalificato Bremer; dovrebbe essere Bonifazi la prima alternativa per completare il reparto con N’Koulou e Izzo.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Dopo il risultato deludente in Europa, Ancelotti cerca il riscatto in Campionato e nella trasferta torinese di domani dovrebbe puntare sul 4-4-2 come modulo di partenza: pure però anche in questo turno dovrà fare a meno di Koulibaly. iI difesa quindi davanti a Meret vedremo dal primo minuto Manolas e Luperto, con la coppia Di Lorenzo-Ghoulam adibita sull’esterno. Saranno poi maglie più che confermate in mediana, con il ritorno di Insigne da titolare (il giocatore era rimasto in tribuna in Champions league): il reparto verrà poi completato da Fabian Ruiz, Zielinski e Callejon, pur con Allan a disposizione in panchina. Gli unici dubbi di Ancelotti per questo incontro quindi si accendono solo in attacco, dove vi sono Lozano, Mertens, Llorente e Milik in ballottaggio per le due maglie da titolari.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 N’ Koulou, 14 Bonifazi; 29 De Silvestri, 8 Baselli, 88 Rincon, 23 Meitè, 15 Ansaldi; 24 Verdi, 9 Belotti. All. Mazzarri

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 31 Ghoulam, 44 Manolas, 13 Luperto, 22 Di Lorenzo; 24 Insigne, 8 Ruiz, 20 Zielinski, 7 Callejon; 11 Lozano, 14 Mertens All. Ancelotti



