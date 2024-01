Probabili formazioni Torino Napoli/ Diretta tv: quante assenze per Mazzarri (Serie A, 6 gennaio 2024)

Le probabili formazioni di Torino Napoli ci accompagnano verso la partita che domani, alle ore 15:00, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino per la diciannovesima giornata di Serie A. I granata dovranno fare i conti con la voglia di rivalsa degli uomini di Mazzarri al fine di conquistare punti importanti in ottica piazzamento europeo. Il sesto posto della classifica dista 5 lunghezze ma l’ultima sconfitta contro la Fiorentina ha ridimensionato le ambizioni della squadra di Juric.

Il Napoli non sta vivendo il suo miglior momento della stagione; la ‘cura Mazzarri’ per ora non ha avuto l’impatto sperato dopo l’esonero di Rudi Garcia. L’ottavo posto in classifica stona con il tricolore cucito sulla maglia dopo la cavalcata della scorsa stagione e il pareggio casalingo contro il Monza ha avuto un ulteriore impatto negativo sull’umore dei tifosi. Le probabili formazioni di Torino Napoli possono dunque essere uno specchio della volontà degli azzurri di invertire la tendenza negativa.

DIRETTA TORINO NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Prima di addentrarci nell’analisi delle probabili formazioni alla vigilia della prossima sfida di Serie A, ricordiamo ai lettori che la diretta tv di Torino e Napoli sarà disponibile in diretta streaming video sulla piattaforma digitale DAZN. Chi usufruisce dell’abbonamento può inoltre sfruttare il servizio on demand disponibile direttamente dall’app.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

LE MOSSE DI JURIC

Le probabili formazioni di Torino Napoli partono dal possibile scacchiere di Ivan Juric in vista del match casalingo contro gli azzurri. Il tecnico dei granata ci ha abituati ad una visione solida del modulo ed è difficile credere che ci saranno modifiche rispetto al consueto 3-4-1-2. Tra i pali la garanzia corrisponde al nome di Milinkovic-Savic mentre il trittico difensivo dovrebbe essere competenza di Tameze, Buongiorno e Ricardo Rodriguez. Pochi dubbi anche per la mediana dove Ricci e Ilic dovrebbero avere il posto garantito. A sinistra dovrebbe sfrecciare Lazaro mentre la corsia di destra sarà ancora affidata a Bellanova. Tandem d’attacco con protagonisti Sanabria e Zapata, supportati da Vlasic leggermente arretrato.

LE SCELTE DI MAZZARRI

A proposito delle probabili formazioni di Torino Napoli, vediamo quale potrebbe essere il possibile scacchiere di Walter Mazzarri. Il tecnico dovrebbe varare il classico 4-3-3 con alcune novità tra i titolari. Il recente infortunio di Meret costringe l’allenatore ad optare per Gollini; davanti al portiere agiranno con buone probabilità – da sinistra a destra – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo scelte quasi obbligate con Cajuste, Lobotka e Zielinski. Osimhen in Coppa D’Africa spinge Mazzarri a cambiare anche il reparto offensivo; inamovibile Kvaratskhelia a sinistra, Politano in vantaggio su Lindstrom per la corsia di destra e ballottaggio Raspadori-Simeone per il ruolo di punta centrale.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI: IL TABELLINO

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri











