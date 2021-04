Probabili formazioni Torino Napoli/ Diretta tv: rientra Sirigu in porta

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI: CHI SCEGLIERÀ GATTUSO?

Le probabili formazioni di Torino Napoli ci fanno avvicinare alla partita che domani sera sarà uno dei due stuzzicanti posticipi del lunedì di Serie A allo stadio Olimpico Grande Torino. Sfida delicata sia per i granata di Davide Nicola sia per gli azzurri di Gennaro Gattuso, dunque i due allenatori dovranno effettuare scelte di formazione sapendo che non si può sbagliare. Il Torino arriva da un buon pareggio a Bologna, ma la salvezza resta ancora tutta da conquistare per i granata e di conseguenza un risultato di prestigio contro i partenopei farebbe molto comodo sia per il morale sia per gli effetti concreti sulla classifica.

Probabili formazioni Lazio Milan/ Diretta tv: quanti big in bilico!

Tuttavia il Napoli arriva da una perentoria vittoria contro la Lazio e dunque si è lanciato con forza all’inseguimento del quarto posto che vorrà dire qualificazione in Champions League al termine del campionato, dunque pure gli azzurri hanno bisogno di vincere per avvicinarsi al traguardo. Tutto questo premesso, scopriamo ora quali sono le probabili formazioni di Torino Napoli alla vigilia della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Giacomo Raspadori in copertina (33^ giornata)

DIRETTA TORINO NAPOLI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che Torino Napoli sarà visibile in diretta tv in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, perché questa è una delle sette partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

LE MOSSE DI NICOLA

Nelle probabili formazioni di Torino Napoli una citazione va fatta per Sirigu, che essendo guarito dal Covid potrebbe tornare tra i pali della porta granata. Davanti a lui sembrano essere decisi almeno due terzi della retroguardia a tre del Torino di Davide Nicola, cioè Izzo e Bremer, mentre si profila un ballottaggio tra Nkoulou e Lyanco per completare il reparto arretrato. Bisogna poi capire se il modulo sarà il 3-4-1-2 oppure il 3-5-2: in ogni caso, non sembrano in discussione le maglie di Singo come esterno destro e di Mandragora e Rincon nel cuore della mediana, mentre a sinistra Nicola dovrà scegliere tra Ansaldi e Murru; la scelta tattica invece porterà alla decisione tra un quinto centrocampista (che sarebbe Lukic) e il trequartista Verdi. Infine, nel tandem d’attacco non ci sono dubbi sulla presenza di capitan Belotti, mentre si riproporrà il ballottaggio tra Sanabria e Zaza.

Probabili formazioni Inter Verona/ Diretta tv: una chance per Sensi?

LE SCELTE DI GATTUSO

Sul fronte partenopeo, le probabili formazioni di Torino Napoli creano problemi a Gennaro Gattuso in difesa, dove Ospina è ancora fuori e Manolas è squalificato. Di conseguenza in porta ci sarà Meret mentre ad affiancare Koulibaly nella coppia difensiva centrale ci sarà uno tra Rrahmani e Maksimovic, con l’ex Verona forse lievemente favorito. Di Lorenzo sarà il terzino destro mentre a sinistra si riproporrà il classico ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui. Passando in mediana, ecco che Fabian Ruiz e Demme sono i favoriti per formare la cerniera di centrocampo, mentre in attacco per Gattuso ci saranno altri due ballottaggi molto frequenti, cioè quello tra Politano e Lozano a destra e quello tra Mertens ed Osimhen come prima punta, con Zielinski trequartista centrale ed Insigne a sinistra che dovrebbero invece avere un posto garantito.

IL TABELLINO TORINO-NAPOLI

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi; Belotti, Sanabria. All. Nicola.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; F. Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA