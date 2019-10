Probabili formazioni Torino Napoli/ Quote, Ancelotti senza Koulibaly (Serie A)

Tra le mura dello Stadio Olimpico di Torino la sfida della 7^ giornata della Serie A tra Torino e Napoli, e in attesa del fischio d’inizio, previsto per le ore 18,00, dobbiamo certo analizzare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. In casa dei granata infatti si è acceso alla vigilia un grosso dubbio sul modulo da usare per le probabili formazioni di Torino Napoli: la buona notizia è che il tecnico sarà oggi in panchina, avendo vinto il ricorso contro la decisione del giudice sportivo di espellerlo per un turno. Di contro poi ci sarà tutta la forza dello schieramento Campano, che certo avrà voglia di rilanciarsi in Serie A dopo quanto accaduto solo in settimana contro il Genk nel secondo turno della Champions League. Andiamo dunque ad esaminare le probabili formazioni di Torino Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di approfondire le scelte dei tecnici, certo dobbiamo tener presente anche le quote e il pronostico fissato per questo match della Serie A, dove i partenopei paiono i naturali favoriti. Il portale di scommesse snai poi nell’1×2 ha fissato a 3,90 la vittoria del Torino questa sera, contro il più basso 1,90 assegnato al Napoli: il pari vale invece a 3,70.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

LE MOSSE DI MAZZARRI

Come riferito prima, Mazzarri per disegnare le probabili formazioni di Torino Napoli, dovrà prima risolvere il quesito sul modulo con cui schierare i suoi: le prime indicazioni ci raccontano del 3-5-2, che vedrà in attacco, assieme a un Belotti in splendida forma, anche l’ex del match Simone Verdi. Per la mediana dunque i riferimenti dei granata saranno Meitè, Rincon e Baselli e toccherà al duo Ansaldi-De Silvestri collocarsi sugli esterni. In difesa le maglie poi sono già consegnate: vedremo quindi Izzo e N’Koulou in compagnia di Bonifazi, che sostituirà lo squalificato Bremer. Ovviamente tra i pali non mancherà Sirigu, tra i migliori numeri 1 del campionato italiano.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Per le probabili formazioni di Torino e Napoli Ancelotti dovrebbe confermare il 4-4-2 come moduli di partenza per i suoi partenopei, dove pure rivedremo dal primo minuto Insigne, lasciato in tribuna in settimana contro il Genk. Il numero 14 sarà dunque oggi usato come estreno nella mediana a 4 che verrà altresì completata da Fabian Ruiz e Zielinski al centro da Callejon usato sulla destra. Si accendono poi non pochi ballottaggi per le due maglie da titolari in attacco: per il momento il duo Mertens-Llorente pare il favorito, ma Milik e Lozano sono pronti a competere dal primo minuto. In difesa del Napoli invece il tecnico ha le idee ben chiare, tenuto conto che Koulibaly non sarà disponibile e Maksimovic è fermo in infermeria. Saranno dunque Manolas e Luperto i titolari al centro del reparto a 4 e toccherà a Di Lorenzo e Ghoulam agire sulle fasce: Meret sarà il titolare in porta.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2) 39 Sirigu; 14 Bonifazi, 33’ N’Koulou, 5 Izzo; 15 Ansaldi, 23 Meitè, 88 Rincon, 8 Baselli, 29 De Silvestri; 24 Verdi, 9 Belotti All. Mazzarri

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 31 Ghoulam, 13 Luperto, 44 Manolas, 22 Di Lorenzo; 24 Insigne, 8 F Ruiz, 22 Zielinski, 7 Callejon; 14 Mertens, 9 Llorente All. Ancelotti



