Probabili formazioni Torino Napoli, quote e ultime notizie su moduli e titolari allo stadio Olimpico per la partita di Serie A, oggi 18 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI: INCROCIO CURIOSO IN PANCHINA

Con le probabili formazioni Torino Napoli analizzeremo fra poco le scelte di Marco Baroni e Antonio Conte per questa grande classica del calcio italiano, uno dei piatti forti della settima giornata di Serie A. Prima però sarebbe prezioso ricordare come erano arrivati alla sosta i granata e i loro ospiti azzurri.

Marco Baroni avrà sempre un posto nella storia del Napoli grazie al gol del secondo scudetto, ma adesso è l’allenatore di un Torino che avrebbe bisogno di una scossa dopo un difficile inizio di campionato. Già il pareggio 3-3 in casa della Lazio era stato un buon segnale, ma la vittoria in casa manca ancora e il pubblico granata vorrebbe festeggiare un trionfo di prestigio.

Per Antonio Conte invece questo è naturalmente un derby personale, ma soprattutto la partita conta per la sua posta in palio, dal momento che il Napoli sta viaggiando forte ma non sempre sta convincendo del tutto, come nella vittoria contro il Genoa. Per adesso va bene così, ma per i sogni di gloria potrebbe servire qualcosa in più.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per godersi un match non banale all’ora dell’aperitivo. È quindi lecito chiedersi chi ne saranno i principali protagonisti sul campo al di là dei due allenatori, dei quali adesso passiamo a considerare le scelte tattiche e di uomini nelle probabili formazioni Torino Napoli…

PRONOSTICO E QUOTE

Come prevedibile, i campioni d’Italia sono favoriti nel pronostico con le quote Snai su Torino Napoli sebbene si giochi in Piemonte. Il segno 2 vale infatti “solo” 1,75, mentre con il pareggio si toccherebbe quota 3,35 e con un successo granata ecco la succosa quota 5,25 sul segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

DUBBIO SULLE FASCE PER BARONI

Marco Baroni dovrebbe avere un solo dubbio nelle probabili formazioni Torino Napoli e sarà relativo alle fasce del suo modulo 4-3-2-1. Infatti, davanti al portiere Israel potremmo vedere Pedersen a destra e Lazaro a sinistra, con l’austriaco che tuttavia potrebbe cambiare fascia se invece giocasse Nkounkou al posto del norvegese. Per il resto dovrebbe essere tutto chiaro, cominciando dalla coppia difensiva centrale con Coco e Maripan. A centrocampo infatti disegniamo il reparto a tre con Tameze, Asllani in regia e Casadei, mentre l’attacco del Torino dovrebbe prevedere Ngonge e Vlasic alle spalle della prima punta Simeone.

BALLOTTAGGI IN DIFESA PER CONTE

Anche i dubbi di Antonio Conte si concentrano in difesa per le probabili formazioni Torino Napoli. Il modulo è l’ormai classico 4-1-4-1 e davanti al portiere Meret avremo sicuramente capitan Di Lorenzo e Beukema, ma Buongiorno non è ancora al top e quindi se la gioca con Juan Jesus, mentre sulla sinistra sarà possibile il ballottaggio fra Spinazzola e Olivera; l’assenza di Lobotka darà spazio a Gilmour in cabina di regia alle spalle del quartetto con Neres a destra sfruttando i problemi fisici di Politano, poi naturalmente le certezze Anguissa, De Bruyne e McTominay per completare la linea alle spalle di Hojlund, che è il titolare in attacco in questo momento.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI: IL TABELLINO

TORINO (4-3-2-1): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Tameze, Asllani, Casadei; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.