Probabili formazioni Torino Napoli/ Quote: Gattuso chi sceglie davanti?

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Torino Napoli attirano la nostra attenzione ormai a poche ore dalla partita che oggi alle ore 18.30 andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino per aprire un ricco lunedì di Serie A. Davide Nicola e Gennaro Gattuso hanno poco margine d’errore, perché la lotta salvezza e quella per un posto nella prossima Champions League sono entrambe entrate nel rush finale.

Il Torino arriva da un buon pareggio a Bologna, ma a quota 31 punti la strada da percorrere è ancora lunga per dirsi in salvo e quindi ci sarà da combattere per ottenere punti contro chiunque, compreso un Napoli che però è in grande forma, come ha dimostrato la sonante vittoria contro la Lazio di giovedì sera, che ha senz’altro rilanciato le ambizioni partenopee nella volata per la qualificazione in Champions League. La partita di annuncia vibrante, quindi è interessante scoprire quali sono le notizie sulle probabili formazioni di Torino Napoli a poche ore dalla partita nel capoluogo piemontese.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Torino Napoli, basandoci sulle quote dell’agenzia Snai. Gli ospiti partenopei sono favoriti e il segno 1 è infatti quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 4,00 sul segno X in caso naturalmente di pareggio ed infine a 4,25 volte la posta in palio sul segno 1, che è la quotazione in caso di successo del Torino.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

LE MOSSE DI NICOLA

Nelle probabili formazioni di Torino Napoli Davide Nicola può accogliere il ritorno fra i pali del titolare Sirigu, finalmente negativizzato al Covid. Davanti a lui Izzo e Bremer dovrebbero essere sicuri titolari nella difesa a tre del Torino, mentre si profila un ballottaggio tra Nkoulou e Lyanco per completare il reparto arretrato. Bisogna poi capire se il modulo sarà il 3-4-1-2 oppure il 3-5-2: il ballottaggio è tattico e anche di uomini, perché con il centrocampo a cinque giocherebbe Lukic mentre Verdi agirebbe in qualità di trequartista. Per il resto, nella mediana granata dovremmo sicuramente vedere Singo come esterno destro, Mandragora e Rincon nel cuore della mediana, mentre a sinistra Nicola dovrà scegliere tra Ansaldi e Murru. Infine nel tandem d’attacco, vedremo se assistito da un trequartista oppure no, è assicurata la presenza di capitan Belotti, mentre si riproporrà il ballottaggio tra Sanabria e Zaza, ormai caratteristico delle ultime settimane.

LE SCELTE DI GATTUSO

Sul fronte partenopeo, le probabili formazioni di Torino Napoli creano problemi a Gennaro Gattuso in difesa. Manolas è squalificato e di conseguenza per affiancare Koulibaly nella coppia difensiva centrale ci sarà uno tra Rrahmani e Maksimovic. Inoltre Ospina è ancora alle prese con gli strascichi del suo infortunio, dunque in porta ci sarà Meret. Per completare la retroguardia a quattro del consueto 4-2-3-1 del Napoli, ecco Di Lorenzo terzino destro, mentre a sinistra si riproporrà il classico ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui. Passando al centrocampo, ecco che Fabian Ruiz e Demme sono i favoriti per formare la coppia mediana degli azzurri, mentre in attacco per Gattuso ci saranno altri due ballottaggi molto frequenti. Posto infatti che Zielinski trequartista centrale ed Insigne a sinistra dovrebbero avere un posto garantito dal primo minuto, Politano e Lozano si contendono la maglia da ala destra mentre il dubbio tra Mertens ed Osimhen è ormai un grande classico per il posto da prima punta.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi; Belotti, Sanabria. All. Nicola.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; F. Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.



