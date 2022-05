Probabili formazioni Torino Napoli/ Quote: Mertens ancora trequartista (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Torino Napoli ci accompagnano verso il match di oggi pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino per la trentaseiesima giornata di Serie A. Una grande classica ma che in palio mette ormai poco, sperando che questo significhi un bello spettacolo senza troppi tatticismi. Il Torino di Ivan Juric è ormai da tempo tranquillo per una salvezza che non è mai stata in discussione, ora cercherà di chiudere il più in alto possibile in classifica e con soddisfazioni anche personali: la vittoria ad Empoli con tripletta di Belotti, ad esempio, ha portato il Gallo a 100 gol in Serie A con la maglia granata.

Per il Napoli di Luciano Spalletti la bellissima goleada contro il Sassuolo di sabato scorso ha blindato la qualificazione per la prossima Champions League, l’obiettivo fondamentale è stato raggiunto e pure con anticipo, però non si può negare che restano pure i rimpianti perché il Napoli avrebbe avuto le potenzialità per mettere nel mirino un traguardo ancora più grande. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali siano le ultime notizie sulle probabili formazioni di Torino Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Torino Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partenopei partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,00, mentre poi si sale a valori molto simili per le altre due possibilità: il segno X è quotato a 3,55 mentre il segno 1 varrebbe 3,60 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

LE MOSSE DI JURIC

Nelle probabili formazioni di Torino Napoli, la principale notizia per Ivan Juric è l’assenza per squalifica di Lukic, che imporrà inevitabili cambiamenti nel centrocampo granata. Nel modulo 3-4-2-1 i possibili titolari dovrebbero essere Berisha in porta (ormai favorito su Milinkovic Savic) e davanti a lui la difesa a tre formata da Djidji, Bremer e Rodriguez, con Buongiorno come prima alternativa; Singo sarà l’esterno destro, Mandragora e Pobega agiranno nel cuore della mediana in assenza Lukic, a sinistra invece ci sarà Vojvoda; infine in attacco ecco Praet e Brekalo sulla trequarti a supporto di Belotti, centravanti reduce dalla tripletta ad Empoli.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Sul fronte partenopeo, le probabili formazioni di Torino Napoli vedranno come di consueto il modulo 4-2-3-1 come punto di riferimento per l’allenatore Luciano Spalletti, che ha la rosa di fatto al completo: in porta il titolare è Ospina; davanti a lui dovremmo vedere la difesa a quattro più tradizionale con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui da destra a sinistra; in mediana Fabian Ruiz è intoccabile, mentre Zambo Anguissa e Lobotka si giocano il posto al suo fianco; infine il reparto offensivo, con Lozano favorito su Politano per affiancare Mertens e Insigne sulla linea dei trequartisti alle spalle del centravanti Osimhen.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. All. Juric.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; F. Ruiz, Zambo Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.











