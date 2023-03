Probabili formazioni Torino Napoli/ Quote: turnover per Spalletti (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI: TRA CONFERME E TURNOVER

Con obiettivi e ambizioni, le probabili formazioni di Torino Napoli presentano ancora alcune incognite e dubbi da sciogliere. I granata si presentano alla sfida all’Olimpico Grande Torino con uno stato di forma invidiabile; reduci da due vittorie consecutive – contro Bologna e Lecce – con tanto di porta inviolata. L’ottava posizione in classifica a -8 dai piazzamenti europei testimonia l’ottima annata degli uomini di Juric; tenuta offensiva e organizzazione di gioco sono state le armi in più della stagione in corso.

I TREND/ Allarme sull’ortofrutta: consumi pro-capite di frutta sotto i 100 kg l’anno

Sponda Napoli l’euforia è ancora tanta dopo lo storico raggiungimento dei quarti di finale di Champions League – traguardo mai raggiunto dai partenopei – ma attenzione alle insidie. L’ampio distacco e la gratifica europea potrebbero distogliere gli uomini di Spalletti dal giusto grado di attenzione necessario per il match con il torino; il tecnico toscano sta dunque studiando le mosse consone per far dare fiato e non sottovalutare l’avversario. La sconfitta con la Lazio è stata abbondantemente surclassata dal trionfo casalingo ai danni dell’Atalanta, segno che il Napoli voglia dare seguito al sogno scudetto lasciando il minimo dei punti per strada.

Cibo spazzatura più economico e meno sano/ Così l'industria si arricchisce mentre...

PRONOSTICO E QUOTE

La sfida di domenica alle 15.00 tra Torino e Napoli non è detto che sia scontata dal punto di vista agonistico, ma il pronostico indicato dalle quote sembra avere una direzione ben precisa. Timido 4.75 per il segno 1 – con riferimento alle quote dell’agenzia Snai – a differenza del segno 2 ad 1.80 come esito favorito. Attenzione al pareggio, quotato a 3.40 e con una tendenza al ribasso.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

LE SCELTE DI JURIC

Passando alle probabili formazioni di Torino Napoli, Juric dovrebbe optare per il classico 3-4-2-1 con Vanja Milinkovic-Savic tra i pali, dietro al terzetto di difesa composto da Gravillon (centrale di destra), Schuurs e Buongiorno (centrale di sinistra). Per il centrocampo non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Ilic, accompagnato da Ricci in leggero vantaggio su Linetty. Sulle corsie laterali attenzione alle accelerazioni di Singo a destra; quasi certa anche la presenza a sinistra di Ricardo Rodriguez. La trequarti del Torino dovrebbe essere di competenza di Karamoh – in un ottimo stato di forma – e Miranchuk, alle spalle dell’unica punta Antonio Sanabria.

Pietro Mozzi, guru dieta gruppi sanguigni/ "Medicina non è una scienza esatta"

IL TURNOVER DI SPALLETTI

Per le probabili formazioni di Torino Napoli, Spalletti potrebbe proporre alcuni doverosi cambi sia per questioni tecniche che fisiche. Il tecnico toscano potrebbe affrontare la sfida con il consueto 4-3-3: estremo difensore Meret, con Rrahmani e Kim centrali di difesa. A sinistra possibile il rientro di Mario Rui dopo la squalifica mentre risulta intoccabile capitan Di Lorenzo sulla destra. Novità a centrocampo: Elmas insidia Zielinski per un posto da titolare nel terzetto di centrocampo, così come Ndombele per Lobotka ma con lo slovacco in leggero vantaggio. Quasi certo del posto come mezz’ala di destra Zambo Anguissa; sullo stesso lato ma sul fronte offensivo Lozano sarebbe invece preferito a Politano, reduce da un ottima prestazione in Champions. Per il resto pochi dubbi, Kvaratskhelia parte da sinistra in supporto dell’unica punta, Osimhen.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI: IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic; Gravillon; Schuurs; Buongiorno; Singo; Ricci; Ilic; Rodriguez; Karamoh; Miranchuk; Sanabria. All. Juric.

NAPOLI (4-3-3-) : Meret; Mario Rui; Kim; Rrahmani; Di Lorenzo; Elmas; Lobotka; Anguissa; Kvaratskhelia; Osimhen; Lozano. All. Spalletti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA