Probabili formazioni Torino Parma/ Diretta tv: Longo prova la difesa a 4?

Il campionato della Serie A torna protagonista dopo oltre tre mesi di stop e ad aprire il battenti della stagione sarà il recupero della 25^ giornata, tra Torino e Parma, atteso domani alle ore 19.30 e di cui le probabili formazioni sono ora sotto analisi. Siamo infatti ben impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Longo come di D’Aversa per la prima sfida dopo la pandemia: entrambe le formazioni hanno bisogno di fare un grande finale di stagione e dunque di incassare punti, già dalla sfida di domani sera all’Olimpico piemontese. E in tal senso certo il ducale D’Aversa (che pure dovrebbe saltare il turno percentuale squalificato) avrà una marcia in più visto che nei mesi di sosta è riuscito a recuperare tutti i suoi infortunati: non così Longo che per disegnare le probabili formazioni di Torino e Parma dovrà fare attenzione ad alcuni acciaccati e a due gravi out. Ci riferiamo certo a Baselli, vittima di una lesione del legamento crociato, come di Verdi, che soffre di un infortunio muscolare: ma pure di Ansaldi, le cui condizioni sono stretta osservazione, per un problema muscolare al polpaccio che domani dovrebbe comunque tenerlo in panchina. Andiamo allora ad analizzare da vicino le probabili formazioni di Torino e Parma, alla vigilia del fischio d’inizio.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la sfida tra Torino e Parma, attesa domani alle ore 19.30 sarà visibile in diretta tv su Sky, al canale Sky sport Serie A (202). Diretta streaming video del match garantita tramite il servizio Sky Go, riservato ai soli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO PARMA

LE MOSSE DI LONGO

Per la sfida di domani sera tra Torino e Parma, recupero della 25^ giornata della Serie A, Longo, per disegnare le probabili formazioni dei granata potrebbe anche sorprenderci e abbandonare il noto 3-5-2. Durante i primi allenamenti in vista della ripresa infatti il tecnico del Toro ha a lungo e con successo provato il 4-4-2 che potrebbe dunque domani riproporci nella sfida casalinga (che si disputerà a porte chiuse). In tal caso ovviamente tra i pali vedremo sempre Sirigu, mentre toccherà a De Silvestri, Nkoulou, Izzo e Bremer agire nella nuova difesa a 4. Già stabilite in tal senso le maglie da titolari in mediana con Edera e Berenguer adibiti sull’esterno e Meitè e Rincon titolari al centro. Certi anche i titolari in attacco: domani non potranno mancare Belotti e Zaza in coppia.

LE SCELTE DI D’AVERSA

Se Longo per le probabili formazioni di Torino e Parma potrebbe proporci qualche novità, ecco che invece Longo per la ripartenza della stagione non dovrebbe riservarci grandi sorprese a livello tattico. Via libera dunque al classico 4-3-3 dove però potrebbero non essere pochi i ballottaggi in corso, visto che il tecnico dispone di una rosa al completo. Pure domani dal primo minuto dovremmo vedere Iacoponi e Alves al centro della difesa, con Darmian e Gagliolo pronti in corsia: già sicuro poi della maglia da titolare in cabina di regia Brugman, mentre saranno Kurtic e Kucka i titolari al fianco dell’ex Pescara. Già decise anche le maglie per l’attacco dei ducali in vista della ripresa del campionato: pronti Gervinho e Kulusevski (agli ultimi match prima di passare alla Juventus a fine stagione), con Cornelius prima punta.

IL TABELLINO

TORINO (4-4-2): 39 Sirigu; 29 De Silvestri, 33 Nkoulou, 5 Izzo, 36 Bremer; 20 Edera, 88 Rincon, 23 Meite, 21 Berenguer; 11 Zaza, 9 Belotti All. Longo

PARMA (4-3-3): 34 Colombi; 36 Darmian, 2 Iacoponi, 22 Alves, 28 Gagliolo; 33 Kucka, 15 Brugman, 19 Kurtic; 44 Kulusevski, 11 Cornelius, 27 Gervinho All. D’Aversa



