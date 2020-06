Probabili formazioni Torino Parma/ Quote: D’Aversa punta su Cornelius prima punta

Sarà con la partita dell’Olimpico, attesa oggi alle ore 19.30 tra Torino e Parma, che la stagione calcistica riaprirà i battenti dopo oltre tre mesi di stop per l’emergenza sanitaria, e noi siamo davvero impazienti di scoprire quali saranno le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di questo recupero della 25^ giornata di campionato. E davvero siamo ben curiosi di capire che farà Moreno Longo per disegnare le probabili formazioni di Torino e Parma: il tecnico granata per questo finale di stagione ha bisogno di dare una scossa ai suoi e per ciò negli allenamenti di preparazione al rientro in campo ha studiato anche nuove soluzioni tattiche a dir poco rivoluzionarie, dal 4-4-2 al 4-3-4, che hanno dato buoni segnali nei giorni scorsi. Oggi dunque il tecnico dl Torino avrà l’ardire di modificare completamente lo schieramento e mettere alla prova dei ducali le ultime soluzioni studiate? Probabilmente si, ma per valutare tutte le opzioni andiamo ad analizzare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Torino Parma.

QUOTE E PRONOSTICO

Se prima di analizzare mosse e scelte due tecnici volessimo dare un occhio anche al pronostico della sfida di Serie A, vediamo bene che forse sarebbero i granata oggi i favoriti al successo. Considerando le quote date dalla Snai, ecco che nell’1×2 il successo del Torino è stato dato a 2.20, contro il più elevato 3.40 fissato per la vittoria del Parma: il pari vale invece 3.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO PARMA

LE MOSSE DI LONGO

Come riferito prima, per il recupero della 25^ giornata di Serie A Longo potrebbe anche sorprenderci e schiarare i suoi secondo l’inedito 4-4-2, modulo che comunque offrirebbe al tecnico ottime alternative anche all’interno dei 90 minuti di gioco. Se così fosse ecco che per questa sera le maglie da titolari saranno pure già assegnate, fin dalla difesa, dove vedremo dal primo minuto di fronte a Sirigu, De Silvestri e N’Koulou ma pure Izzo e Bremer: il brasiliano pure alla vigilia del match è stato provato sulla corsia mancina con ottime prospettive. Per la nuova mediana a 4 il Toro poi si dovrebbe affidare a Edera e Berenguer ai lati, come pure di Rincon e Meitè al centro, anche se rimane a disposizione Lukic. Confermate poi le maglie in attacco: questa sera all’Olimpico non potranno mancare Zaza e Belotti.

LE SCELTE DI D’AVERSA

Nessuna novità per le probabili formazioni di Torino Parma invece per D’Aversa, che questa sera all’Olimpico punterà tutto sul classico 4-3-3 per ricominciare col piede giusto questa ottima stagione del club gialloblu. Ecco che allora in tal senso si faranno trovare già pronti dal primo minuto in difesa i soliti Darmian e Iacoponi, Dani Alves e Gagliolo, con solo il ballottaggio che si accende tra i pali tra Colombi e Sepe, quest’ultimo di ritorno dall’ultimo acciacco. Per la mediana dei ducali poi si faranno avanti dal primo minuto Kucka, Brugman e Kurtic, ma va detto che qui D’Aversa potrebbe venir tentato anche da soluzioni differenti, con l’ingresso di Hernani e o Scozzarella per la cabina di regia. Anche in attacco poi non sono da escludere dubbi dell’ultimo secondo anche se ormai pare certo il tridente composto da Kulusevski, Cornelius e Caprari: non scordiamo infatti che scalpitano dalla panchina per una maglia da titolare anche Gervinho e Sprocati.

IL TABELLINO

TORINO (4-4-2): 39 Sirigu; 29 De Silvestri, 33 N’Koulou, 5 Izzo, 36 Bremer; 20 Edera, 88 Rincon, 23 Meite, 21 Berenguer; 11 Zaza, 9 Belotti All. Longo

PARMA (4-3-3): 34 Colombi; 36 Darmian, 2 Iacoponi, 22 Alves, 28 Gagliolo; 33 Kucka, 15 Brugman, 19 Kurtic; 44 Kulusevski, 11 Cornelius, 20 Caprari All. D’Aversa



