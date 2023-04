PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA/ Diretta tv: Zalewski ancora una volta a destra

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA: A CENTROCAMPO

Parlando ancora delle probabili formazioni di Torino Roma, proviamo a dire qualcosa in più adesso sui due reparti di centrocampo. L’allenatore granata Ivan Juric dovrebbe scegliere il modulo 3-4-2-1, come titolari nella mediana del Torino – che deve rinunciare in questo reparto in particolare a Ilic e Ola Aina – ci aspettiamo Singo come esterno di destra, la coppia formata da Ricci e Linetty nel cuore della mediana, mentre a sinistra ecco un possibile ballottaggio per l’ultima maglia a disposizione fra Rodriguez e Vojvoda, con il primo che potrebbe essere favorito.

Sul fronte giallorosso, José Mourinho per schierare il suo 3-4-1-2 dovrebbe scegliere a centrocampo Zalewski, che ancora una volta si sposterà a destra per completare la linea a quattro che vedrà titolari anche i due mediani Cristante e Wijnaldum (sembra infatti destinato alla panchina il diffidato Matic) più Spinazzola che ormai ha pienamente recuperato il suo ruolo da titolare a sinistra. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Torino Roma ci accompagnano verso la partita che domani sarà uno dei pezzi forti della ventinovesima giornata di Serie A, un grande classico del calcio italiano allo stadio Olimpico-Grande Torino. I padroni di casa granata di mister Ivan Juric arrivano dal pareggio sul campo del Sassuolo nel posticipo di lunedì, per il Torino è ancora una volta una stagione da metà classifica, ma nel finale di campionato sarebbe bello riuscire a mantenere un rendimento alto, per chiudere almeno a ridosso della zona Coppe e provare un ulteriore salto di qualità magari in vista della prossima stagione.

Sono sicuramente più stringenti le esigenze della Roma di José Mourinho, che con la vittoria contro la Sampdoria ha agganciato l’Inter al quarto posto. La lotta per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League si annuncia intensa e aperta a ogni possibile scenario, per cui non si devono fare calcoli, ma solo dare il massimo ad ogni partita per non lasciare per strada punti pesanti. Questa trasferta tuttavia si annuncia impegnativa e sarà quindi opportuno adesso esaminare tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Torino Roma.

DIRETTA TORINO ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Torino Roma sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

LE SCELTE DI JURIC

Nelle probabili formazioni di Torino Roma, da parte dell’allenatore granata Ivan Juric ci aspettiamo il modulo 3-4-2-1, tenendo conto di un numero di assenti purtroppo abbastanza elevato. Di conseguenza, gli undici titolari del Torino potrebbero essere i seguenti: senz’altro Milinkovic-Savic in porta, protetto dalla retroguardia a tre uomini che dovrebbe essere formata da Gravillon, Schuurs e Buongiorno; a centrocampo ci aspettiamo Singo a destra, Ricci e Linetty nel cuore della mediana, mentre a sinistra ecco un possibile ballottaggio fra Rodriguez e Vojvoda, con il primo favorito; quanto alla trequarti offensiva, qui ecco Vlasic e uno tra il favorito Miranchuk e Radonjic per giocare alle spalle del centravanti granata, che sarà Sanabria.

LE MOSSE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Torino Roma ci dicono che José Mourinho ha praticamente tutta (o quasi) la rosa a disposizione e ha possibilità di scelta per schierare il suo 3-4-1-2. La difesa è immutabile, quindi spazio al portiere Rui Patricio e davanti a lui al terzetto formato ancora una volta da Mancini, Smalling e Ibanez; ecco poi Zalewski, che ancora una volta si sposterà a destra per completare un centrocampo che vedrà titolari anche i due mediani Cristante e Wijnaldum più Spinazzola a sinistra; qualche metro più avanti agirà invece capitan Pellegrini, che sarà quindi ancora una volta il trequartista della Roma, alle spalle della coppia d’attacco con Dybala seconda punta e il centravanti Abraham, insidiato però dal grande ex Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA: IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Abraham. All. Mourinho.











