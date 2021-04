Probabili formazioni Torino Roma/ Diretta tv, ancora mosse obbligate per Fonseca

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA : CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 18.00 e tra le mura dello stadio Olimpico-Grande Torino la partita tra Torino e Roma, per la 31^ giornata di Serie A: andiamo a vedere quali saranno le probabili formazioni dell’incontro. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Nicola per affrontare una big del primo campionato: i granata hanno l’obbligo di almeno tentare l’impresa, per confermarsi fuori dalla “zona rossa” della classifica e dunque ribadire la buona condizione generale della rosa, dopo anche il pari strappato alla Juventus e l’ultimo successo occorso sull’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA/ Quote: Pedro sarà protagonista?

Di contro ecco però un avversario decimato dalle assenze ma sempre in gran condizione e super motivato a fare bottino pieno domani, come è la Roma. La rosa di Fonseca anche in questo turno conta parecchie defezioni, ma pure le forze sono bastate in settimana per strappare il pass che vale la qualificazione alla semifinale dell’Europa league. E con una Champions 2021-22 ancora da mettere in cassaforte serve non perdere altri punti in giro nella classifica di Serie A. Vediamo allora quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Torino Roma.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Moduli e dubbi: le scelte verso il posticipo

TORINO ROMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Roma sarà garantita in esclusiva agli abbonati Sky sui canali sportivi della piattaforma satellitare che detiene i diritti per trasmettere sette partite ad ogni giornata di Serie A. Di conseguenza, gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio fornito da Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

LE MOSSE DI NICOLA

Per le probabili formazioni di Torino Roma, il tecnico granata dovrebbe riproporre il 3-4-1-2 visto nelle ultime uscite, dove pure potrebbe essere spazio dal primo minuto per Lyanco e Singo, che solo in settimana si sono riaggregati al gruppo. Pur prevedendo in piano B, il tecnico domani dovrebbe comunque dare spazio al centrale brasiliano in difesa, accompagnato da Bremer e Izzo, e pure riservare un posto nel centrocampo per il terzino ivoriano, messo invece in coppia con Ansaldi: Rincon e Mandragora invece completeranno lo schieramento. Nessun dubbio poi per l’attacco granata: domani Nicola riproporrà Verdi sulla linea della trequarti, a supporto della coppia Belotti-Sanabria. Ricordiamo infine che Sirigu è ancora in isolamento: toccherà a Milinkovic Savic coprire lo spazio tra i pali.

Probabili formazioni Juventus Genoa/ Quote, Cuadrado sfida Zappacosta

LE SCELTE DI FONSECA

Spazio al 3-4-2-1 classico per Mister Fonseca, che pure per disegnare le probabili formazioni di Torino Roma, come detto prima, dovrà fare i conti con un gran numero di assenti annunciati. Alla gioia della 31^ giornata di Serie A il tecnico giallorosso non ha recuperato neppure Smalling e dunque domani dovrà chiedere un doppio sforzo a Mancini, Cristante e Ibanez per coprire lo spazio in difesa. Per il centrocampo invece pesa l’out annunciato di un acciaccato Spinazzola: toccherà allora a Bruno Peres far coppia con Karsdorp sull’esterno dello schieramento mentre al centro dovrebbe essere posto per Veretout e Villar (Pellegrini è squalificato). In avanti si ripropone il duello tra Borja Mayoral e Edin Dzeko per la prima punta, con lo spagnolo favorito: al fianco ecco Mkhitaryan e Pedro, visto che El Shaarawy è ancora fermo in infermeria.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic: Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Mandragora, Rincon, Ansaldi: Verdi: Belotti, Sanabria All. Nicola

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, B Peres; Pedro, Mkhitaryan: B Mayoral All. Fonseca



© RIPRODUZIONE RISERVATA