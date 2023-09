Probabili formazioni Torino Roma/ Diretta tv: certezze in attacco (Serie A 2023-2024 5^ giornata)

Le probabili formazioni di Torino Roma ci accompagnano verso la partita che domani sarà un grande classico del calcio italiano per chiudere la quinta giornata di Serie A allo stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa granata ci arrivano sulla scia di due vittorie consecutive, in particolare lo 0-3 esterno a Salerno, che naturalmente hanno dato una spinta al Torino per provare a pensare alla lotta europea in questo campionato. Serve il salto di qualità e fare bene contro una big potrebbe aiutare a compierlo…

Tuttavia la Roma di José Mourinho non può permettersi di fermarsi di nuovo: il super 7-0 rifilato all’Empoli ha ridato slancio a un campionato che era iniziato molto male, la classifica però non sorride e quindi adesso i giallorossi devono infilare una striscia positiva per tornare nel più breve tempo possibile sulle posizioni che competono alla Roma. Tutto questo premesso, adesso scopriamo tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Torino Roma.

DIRETTA TORINO ROMA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Torino Roma sarà visibile in diretta streaming video, che sarà garantita su Dazn come per tutte le partite del campionato di Serie A, essendo una delle sette partite di questa quinta giornata non comprese invece nel pacchetto degli incontri visibili pure in diretta tv su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

LE MOSSE DI JURIC

Le probabili formazioni di Torino Roma ci parlano di un modulo 3-4-2-1 per i padroni di casa granata di mister Ivan Juric. Quanto ai nomi degli interpreti dal primo minuto, avremo sicuramente Milinkovic-Savic in porta; la difesa a tre sarà invece formata da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez; a centrocampo ecco Bellanova come esterno destro, mentre in mezzo Ilic è ristabilito e prova a togliere a Tameze il posto al fianco di Ricci, infine l’esterno sinistro sarà Lazaro; anche Vlasic è recuperato, dovrebbe quindi essere favorito su Seck per affiancare l’intoccabile Radonjic sulla trequarti, alle spalle del nuovo acquisto Zapata, che sarà il centravanti granata.

LE SCELTE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, ecco che per José Mourinho le probabili formazioni di Torino Roma devono fare i conti anche con il turnover. Il modulo di riferimento è il 3-5-2, in difesa c’è qualche acciacco e quindi nel reparto a tre davanti a Rui Patricio dovrebbero giocare Mancini, Llorente e N’Dicka; a centrocampo Kristensen è favorito su Celik come esterno destro, così come Aouar su Bove per affiancare Cristante e Paredes (a causa del problema accusato giovedì da Sanches) nel cuore della mediana, mentre a sinistra ci sarà un altro ballottaggio Spinazzola-Zalewski; tutto molto più semplice in attacco, dove ci attendiamo la conferma della coppia che fa sognare la Roma, cioè Dybala con Lukaku.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA: IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All. Juric.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Kristensen, Paredes, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.











