Probabili formazioni Torino Roma/ Diretta tv, Mourinho farà turnover? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

L’appuntamento con le probabili formazioni di Torino Roma è quello che apre la 38^ giornata di Serie A 2021-2022: si gioca venerdì 20 maggio alle ore 20:45. Partita che conta il giusto per i granata, che dopo aver vinto sul campo del Verona chiudono la loro più che positiva stagione in casa e potrebbero ancora ottenere il nono posto in classifica, che cambierebbe ben poco ma chiaramente sarebbe un ulteriore riconoscimento del lavoro di Ivan Juric, con il quale il Torino ha fatto un grande salto di qualità rispetto ai mediocri (o peggio) anni passati.

Diretta/ Lecce Torino Primavera (risultato finale 2-1): Dario Daka salva i salentini!

Per la Roma invece non è finita qui: c’è l’appuntamento con la finale di Conference League, motivo per cui al Grande Torino si gioca venerdì, e allora José Mourinho dovrà valutare le scelte per l’ultima di campionato, comunque importante perché i giallorossi devono blindare il sesto posto o tentare l’accesso al quinto, per avere la sicurezza di tornare in Europa League. Staremo a vedere; intanto, mentre aspettiamo che arrivi il momento della partita, proviamo a fare qualche rapida considerazione su come le due squadre potrebbero essere schierate, leggendo le probabili formazioni di Torino Roma.

Diretta/ Verona Torino (risultato finale 0-1): decide la rete di Brekalo!

DIRETTA TORINO ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Torino Roma, che non godrà della trasmissione sui canali della televisione satellitare: per la partita della 38^ giornata di Serie A appuntamento solo sulla piattaforma DAZN, e dunque in diretta streaming video (per gli abbonati) come per tutte le altre gare del massimo campionato di calcio. Per assistere al match avrete ovviamente bisogno di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ma potrete utilizzare anche dispositivi compatibili (Xbox, PSP4 o PSP5) o in alternativa dotarvi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Torino Atalanta Primavera (risultato finale 2-0): i granata sono salvi!

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

LE SCELTE DI JURIC

Ivan Juric ha la rosa contata per Torino Roma: il tecnico croato giocherà con il solito 3-4-2-1 ma una difesa sostanzialmente da inventare, nella quale verosimilmente sarà Zima a piazzarsi al centro con Izzo e Ricardo Rodriguez ai suoi lati. In porta Etrit Berisha dovrebbe nuovamente vincere il ballottaggio nei confronti di Vanja Milinkovic-Savic; avremo poi Ola Aina che a destra dovrà fare le veci di Singo che non recupera, a sinistra allora traghetta ancora una volta Vojovoda mentre in mezzo al campo se non altro ci sono i titolari, con Lukic che avrà in mano le redini del gioco e Mandragora che gli darà una mano anche nella fase di impostazione. Spazio poi alla coppia Brekalo-Praet sulla trequarti, con Pjaca e soprattutto Pobega che sono le prime alternative e, visto che si tratta dell’ultima giornata, possono anche sperare di prendersi una maglia dal primo minuto; davanti giocherà Belotti, per Sanabria il campionato è terminato in anticipo e non sarà disponibile per la partita contro la Roma.

GLI 11 DI MOURINHO

Come detto in Torino Roma Mourinho deve anche pensare alla finale di Conference League, ma vuole chiudere al quinto o sesto posto e il suo turnover non sarà troppo ampio. Questo almeno sulla carta; a rimanere fuori rispetto alla formazione titolare potrebbero essere Smalling, Cristante, Zalewski, Zaniolo e Mkhitaryan, con l’armeno che peraltro è acciaccato e spera di recuperare per la partita di Tirana. Davanti al solito Rui Patricio vedremo quindi Kumbulla, che guiderà una difesa completata da Gianluca Mancini (al rientro dalla squalifica) e Ibañez; sulle corsie laterali potrebbero ragionevolmente trovare posto Maitland-Niles e Spinazzola, ma almeno a destra Karsdorp dovrebbe giocare mentre l’ex Atalanta e Juventus potrebbe addirittura reclamare un posto da titolare per la Conference League, sempre che la condizione lo supporti. Potrebbe quindi essere una prova generale per lui; in mezzo al campo ci sarà Veretout che farà appunto rifiatare Cristante, poi Sérgio Oliveira a completare il reparto e Lorenzo Pellegrini che potrebbe fare un passo avanti agendo sulla trequarti, per dare supporto a Shomurodov e Abraham (l’inglese se la gioca con Afena-Gyan).

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO ROMA

TORINO (3-4-2-1): E. Berisha; Izzo, Zima, Ri. Rodriguez; Aina, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. Allenatore: Ivan Juric

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; G. Mancini, Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Sérgio Oliveira, Spinazzola; Lo. Pellegrini; Abraham, Shomurodov. Allenatore: José Mourinho











© RIPRODUZIONE RISERVATA