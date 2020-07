Probabili formazioni Torino Roma/ Diretta tv: Zaniolo titolare? (Serie A)

Torino Roma si gioca domani sera alle ore 21.45, quando le due formazioni daranno vita nel capoluogo piemontesi a una partita della 37^ giornata di Serie A che è senza dubbio una grande classica del calcio italiano. Presentando le probabili formazioni di Torino Roma, dobbiamo evidenziare le differenti motivazioni delle squadre di Moreno Longo e Paulo Fonseca. I granata solo domenica si sono salvati matematicamente, a conferma di un campionato deludente e ben sotto le aspettative: il pareggio contro la retrocessa Spal ha sigillato l’opera, ma dimostrando una volta di più che questo per il Torino non sarà un anno da ricordare. La Roma invece arriva dalla discussa vittoria contro la Fiorentina, che però ha ulteriormente avvicinato il quinto posto finale: ora serve l’ultimo sforzo per raggiungere la prossima Europa League senza dover passare dagli scomodi preliminari. Tutto questo considerato, ecco perché è comunque interessante andare a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Torino Roma.

Ricordiamo nel frattempo che Torino Roma in diretta tv sarà disponibile sui canali sportivi della piattaforma satellitare Sky e di conseguenza sarà loro riservata anche la diretta streaming video, come sempre fornita dal servizio Sky Go tramite il sito oppure l’applicazione.

Nelle probabili formazioni di Torino Roma ecco che per Moreno Longo la squalifica di Rincon va ad aggiungersi alle assenze degli infortunati Baselli e De Silvestri, di conseguenza il reparto con più problemi in casa granata è certamente il centrocampo. Se infatti in difesa davanti a Sirigu dovremmo vedere il terzetto composto da Izzo, Nkoulou e Bremer, quest’ultimo in ballottaggio con Lyanco, ci può essere qualche difficoltà nella linea mediana a quattro, nella quale ci aspettiamo titolari da destra a sinistra Ola Aina, Lukic, Meitè e Ansaldi, senza dimenticare che pure Berenguer è alla ricerca di una maglia da titolare. In attacco l’unico problema potrebbe essere la stanchezza, altrimenti dovremmo vedere il reparto più classico, con Verdi alle spalle di Zaza e Belotti – se così non fosse, il nome più caldo è Edera.

La certezza giallorossa nelle probabili formazioni di Torino Roma è il modulo, che per Paulo Fonseca è ormai stabilmente il 3-4-2-1. Considerando che c’è ancora qualche dubbio su Ibanez, ecco che Mancini, Smalling e Kolarov sono ancora i favoriti per la difesa a tre davanti a Pau Lopez, a meno che venga concesso spazio a Fazio per far rifiatare il serbo. A centrocampo stavolta dovrebbe toccare a Cristante affiancare Veretout, mentre Spinazzola dovrebbe essere il titolare a sinistra e semmai c’è qualche dubbio in più tra Bruno Peres e Zappacosta come esterno sinistro. I riflettori però sono puntati soprattutto sulla trequarti in appoggio a Dzeko, sicuro centravanti: potrebbe infatti essere la volta buona per rivedere Zaniolo titolare, anche in ballo ci sono pure Mkhitaryan, Perotti e Carles Perez e le maglie a disposizione sono solamente due in questo modulo che penalizza mezzepunte ed esterni offensivi.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Lukic, Meitè, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. All. Longo.

A disposizione: Ujkani, Rosati, Singo, Lyanco, Djidji, Adopo, Berenguer, Millico, Edera.

Squalificati: Rincon.

Indisponibili: Baselli, De Silvestri.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

A disposizione: Fuzato, Zappacosta, Cetin, Fazio, Ibanez, Kluivert, Diawara, Villar, Perotti, Pastore, Carles Perez, Kalinic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Mirante, Pellegrini, Under, Santon.



