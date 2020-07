Probabili formazioni Torino Roma/ Quote, Fonseca perde ancora i pezzi (Serie A)

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Torino Roma: la partita, valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, si gioca alle ore 21:45 di mercoledì 29 luglio. Penultimo impegno per due squadre che hanno ormai centrato il loro obiettivo: a dirla tutta i giallorossi hanno bisogno di una vittoria per blindare il loro quinto posto con qualificazione ai gironi di Europa League ma, dopo aver battuto la Fiorentina, si sono lanciati e potrebbero anche chiudere con 70 punti il torneo, un bottino comunque soddisfacente per un progetto nuovo come quello affidato a Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese deve pensare anche e soprattutto a recuperare gli infortunati per il Siviglia, che arriverà tra una settimana; il Torino si è salvato aritmeticamente domenica pareggiando contro la Spal, ma è chiaro che il campionato dei granata sia stato decisamente inferiore alle aspettative e per il prossimo anno bisognerà certamente prendere delle decisioni anche forti. Intanto qui si gioca tra poche ore, per cui possiamo immediatamente valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme in maniera più approfondita le probabili formazioni di Torino Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Torino Roma vede partire i giallorossi favoriti nel pronostico che è stato tracciato dalla Snai: questa agenzia ha infatti posto un valore di 1,67 volte la puntata sul segno 2 che identifica la vittoria dei ragazzi di Paulo Fonseca, per contro il segno 1 per l’affermazione granata vi farebbe guadagnare 4,50 volte la vostra giocata. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, identificata dal segno X: in questo caso la vincita corrisponderebbe a 4,00 volte l’importo che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

LE SCELTE DI LONGO

De Silvestri si aggiunge a Baselli nell’infermeria granata: campionato finito anche per lui, dunque nelle probabili formazioni di Torino Roma abbiamo un ballottaggio a tre per i due posti sugli esterni, con Ola Aina e Ansaldi che danno la sensazione di essere favoriti ma con Berenguer che potrebbe trovare spazio a sinistra. Lo spagnolo ha il pregio di poter occupare più posizioni in campo: Moreno Longo infatti potrebbe destinarlo anche alla trequarti, qui però sembra che l’allenatore preferisca la soluzione con Verdi senza dimenticarsi di Edera che, ora che è stata raggiunta la salvezza, potrebbe tornare titolare. La sorpresa in questo senso potrebbe essere il giovane Millico, pronto a fare coppia con Belotti anche se Zaza resta in vantaggio; in mezzo al campo si va verso la soluzione fisica con Meité e Rincon e dunque panchina per il serbo Lukic, in difesa invece Izzo dovrebbe avere la maglia sul centrodestra per affiancare Nkoulou, sull’altro versante del campo agirà Bremer mentre in porta ci sarà chiaramente Sirigu.

I DUBBI DI FONSECA

Il dubbio per le probabili formazioni di Torino Roma dal lato giallorosso è chi sostituirà Lorenzo Pellegrini, che si è fratturato il setto nasale domenica sera: Zaniolo e Carles Perez sono in ballottaggio, la soluzione alternativa è che giochino entrambi con Mkhitaryan in panchina. Per il resto, solito 3-4-2-1 per Fonseca: Ibanez potrebbe tornare per la panchina, in difesa però i favoriti sono ancora Gianluca Mancini, Smalling e Kolarov secondo un modulo che ha rilanciato una squadra che arrivava da tre sconfitte consecutive e sembrava aver smarrito la via. Il portiere sarà Pau Lopez, sulle corsie Bruno Peres e Zappacosta, entrambi curiosamente ex della sfida, si giocano il posto a destra mentre Spinazzola è sostanzialmente certo di operare a sinistra; in mezzo al campo si prepara Cristante, pronto a tornare titolare per fare coppia con Veretout spedendo in panchina Amadou Diawara. Difficile che Kalinic abbia la maglia dal primo minuto come centravanti, verosimile invece che sia Dzeko a cominciare la partita per poi avere l’eventuale staffetta con il collega croato.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti

A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Djidji, Singo, Adopo, Lukic, Berenguer, Edera, Millico

Allenatore: Moreno Longo

Squalificati: –

Indisponibili: De Silvestri, Baselli

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; G. Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko

A disposizione: Fuzato, Cetin, Ibanez, Zappacosta, A. Diawara, Villar, Pastore, Perotti, Zaniolo, J. Kluivert, Kalinic

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Mirante, Santon, F. Fazio, Lo. Pellegrini, Cengiz Under



