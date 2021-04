Probabili formazioni Torino Roma/ Quote, Nicola ritrova Singo e Lyanco (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà oggi alle ore 18.00 la sfida per la 31^ giornata di Serie A tra Torino e Roma: andiamo dunque a vedere le probabili formazioni della bella sfida prevista all’Olimpico-Grande Torino. Siamo ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Nicola per affrontare una big come è la Lupa: dopo aver pareggiato con la Juventus nel derby e aver sopraffatto l’Udinese solo pochi giorni fa, il club piemontese è tornato a sorridere, fuori dalla zona rossa della graduatoria, ma è certo ancora troppo presto per parlare di salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER/ Diretta tv: il ritorno di Barella

E’ anzi un momento delicatissimo per i granata e Nicola e i suoi non possono oggi distrarsi, specie contro un club affamato come è la Roma. Dopo l’impegno in Europa, la Lupa torna a concentrarsi al campionato e alla sua corsa alla Champions, che la vede partire solo dalla settima posizione della classifica. Fonseca e i giallorossi devono recuperare terreno e sperano oggi, a dispetto delle defezioni, di fare bottino pieno. Vediamo quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Torino Roma.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA/ Diretta tv, dubbio Mayoral-Dzeko

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 31^ giornata di serie A, non esitiamo a concedere ai giallorossi il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 del match ha fissato a 2.15 la vittoria della Roma, contro il più alto 3.30 per il successo del Torino: il pareggio paga la posta a 3.55.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

LE MOSSE DI NICOLA

Per disegnare le probabili formazioni di Torino e Roma, Mister Nicola riabbraccia Lyanco e Scingo (oggi titolari), ma pure dovrà ancora fare a meno di Sirigu, in isolamento perchè trovato positivo al coronavirus. Ecco che allora stasera all’Olimpico avremo ancora Milinkovic Savic tra i pali, con in difesa, oltre al centrale brasiliano, anche Bremer e Izzo. Per l’ampio centrocampo a cinque sarà poi posto dal primo minuto proprio per l’esterno ivoriano, messo in coppia con Ansaldi: Rincon e Mandragora completeranno il reparto al centro. Sarà invece Verdi a stabilirsi sulla linea della trequarti, anche se quest’ultimo rimane in dubbio con Baselli (con quest’ultimo però si virerebbe sul 3-5-2). Titolari in attacco ancora Andrea Belotti e Sanabria, ma attenzione a Zaza, sempre a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS/ Diretta tv, certezze Freuler-De Roon

LE SCELTE DI FONSECA

Ancora troppi assenti per Mister Fonseca, che nella 31^ giornata, oltre ai soliti infortunati pure dovrà fare i conti con l’out di Pellegrini, per decisione del giudice sportivo. Fissato il 3-4-2-1, ecco che allora avremo ancora una volta Mancini, Cristante e Ibanez dal primo minuto, visto che Smalling non è ancora arrischiabile dopo l’ultimo stop. Per il centrocampo si farà sentire poi l’assenza dell’acciaccato Spinazzola, in infermeria per un guaio muscolare: toccherà a Bruno Peres fare compagnia a Karsdorp sull’esterno dello schieramento, mentre al centro avremo dal primo minuto Villar e Veretout (con Diawara comunque pronto dalla panchina). In attacco solito ballottaggio tra Borja Mayoral e Edin Dzeko per la prima punta: in ogni caso a supporto del primo bomber avremo Pedro e Mkhitaryan, con Carles Perez unica alternativa dalla panca (El Shaarawy è ancora indisponibile).

IL TABELLINO

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi; Belotti, Sanabria All. Nicola

ROMA (3-4-2-1): P Lopez, Ibanez, Cristante, Mancini; B Peres, Veretout, villar, Karsdorp; Mkhtaryan, Pedro; B Mayoral A.. Fonseca



© RIPRODUZIONE RISERVATA