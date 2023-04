PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA/ Quote: quanti assenti per Juric! (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA: GLI ASSENTI

Spiccano due situazioni molto differenti in termini di giocatori per quanto riguarda le probabili formazioni di Torino Roma, perché sono decisamente più in difficoltà i padroni di casa granata allenati da mister Ivan Juric, che deve fare i conti con una infermeria piuttosto affollata. Cominciamo allora questo elenco con Ilic, che ne avrà ancora per qualche settimana a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia, mentre dovrebbe rientrare circa nello stesso periodo anche Zima, attualmente bloccato da un problema al menisco.

Tempi un pochino meno lunghi per Ola Aina, che però è comunque fuori dai giochi oggi per una lesione muscolare al polpaccio, mentre l’acciaccato Karamoh è da valutare contro la Roma così come Vieira, che è invece alle prese con gli strascichi di una lesione al tendine del bicipite femorale sinistro. Per la Roma la situazione è decisamente molto migliore, José Mourinho deve fare a meno solamente di Karsdorp, l’ex “separato in casa” che poi si è infortunato e starà fuori ancora più di un mese per una lesione al menisco del ginocchio sinistro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA STASERA?

Leggiamo le probabili formazioni di Torino Roma per scoprire quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori Ivan Juric e José Mourinho nella partita della ventinovesima giornata di Serie A allo stadio Olimpico-Grande Torino, una classica del nostro calcio. La posta in palio sicuramente sarà importante soprattutto per gli ospiti, perché la Roma con la vittoria contro la Sampdoria di domenica scorsa si è rilanciata nella lotta per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, ma raggiungere il quarto posto (almeno) non sarà semplice, perché le pretendenti sono numerose e agguerrite. Meglio non fare calcoli e pensare a dare il massimo in ogni partita.

La trasferta di oggi si annuncia tra l’altro complicata, perché i padroni di casa granata di mister Ivan Juric, che arrivano dal pareggio sul campo del Sassuolo nel posticipo di lunedì, vogliono sicuramente fare un bel regalo di Pasqua ai propri tifosi in una sfida così blasonata. Più in generale, questa per il Torino è ancora una volta una stagione da metà classifica, ma nel finale di campionato si punta a mantenere un rendimento alto, per mettere le basi di un possibile assalto più concreto alle Coppe europee in vista della prossima stagione. Tutto questo premesso, adesso ci sembra più che doveroso esaminare in maggiore dettaglio le ultime notizie a poche ore dal match circa le probabili formazioni di Torino Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Torino Roma, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti giallorossi partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,40, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,35 volte la posta in palio sul segno 1, qualora fossero i padroni di casa del Torino a vincere questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

LE SCELTE DI JURIC

Nelle probabili formazioni di Torino Roma, da parte dell’allenatore granata Ivan Juric ci aspettiamo il modulo 3-4-2-1, tenendo conto di un numero di assenti purtroppo abbastanza elevato. Di conseguenza, gli undici titolari del Torino potrebbero essere i seguenti: senz’altro Milinkovic-Savic in porta, protetto dalla retroguardia a tre uomini che dovrebbe essere formata da Gravillon, Schuurs e Buongiorno; a centrocampo ci aspettiamo Singo a destra, Ricci e Linetty nel cuore della mediana, mentre a sinistra ecco un possibile ballottaggio fra Rodriguez e Vojvoda, con il primo favorito; quanto alla trequarti offensiva, qui ecco Vlasic e uno tra il favorito Miranchuk e Radonjic per giocare alle spalle del centravanti granata, che sarà Sanabria.

LE MOSSE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Torino Roma ci dicono che José Mourinho ha praticamente tutta (o quasi) la rosa a disposizione e ha possibilità di scelta per schierare il suo 3-4-1-2. La difesa è immutabile, quindi spazio al portiere Rui Patricio e davanti a lui al terzetto formato ancora una volta da Mancini, Smalling e Ibanez; ecco poi Zalewski, che ancora una volta si sposterà a destra per completare un centrocampo che vedrà titolari anche i due mediani Cristante e Wijnaldum più Spinazzola a sinistra; qualche metro più avanti agirà invece capitan Pellegrini, che sarà quindi ancora una volta il trequartista della Roma, alle spalle della coppia d’attacco con Dybala seconda punta e il centravanti Abraham, insidiato però da Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA: IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Abraham. All. Mourinho.











