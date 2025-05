PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA: ECCO LE ULTIME SCELTE STAGIONALI

Con le probabili formazioni Torino Roma parliamo di un grande classico del campionato di Serie A, che oggi ha importanza soprattutto per gli ospiti giallorossi di Claudio Ranieri. La Roma infatti, con la vittoria contro il Milan, è ancora pienamente in lotta per un posto in Champions League, traguardo che avrebbe del miracoloso considerando come era iniziato il campionato: i giallorossi non dipendono solo da loro stessi, ma devono vincere per sperare poi in buone notizie in arrivo da Venezia.

L’incrocio è con la Juventus e questo rende particolare il ruolo del Torino di Paolo Vanoli, che per chiudere bene il campionato farebbe un favore ai poco amati cugini. D’altronde, dopo un solo punto raccolto nelle ultime quattro partite, ci sarebbe per il Torino il legittimo desiderio di chiudere bene un campionato tranquillo ma nulla di più. Sicuramente sarà una domenica particolare, proviamo a presentarla meglio adesso con la nostra analisi sulle probabili formazioni Torino Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

La posta in palio conta per i giallorossi e le quote Snai riflettono ciò nel pronostico Torino Roma: il segno 2 è infatti favorito a 1,50, mentre si sale a 4,10 in caso di pareggio e fino a 5,75 volte la giocata qualora vincesse il Torino.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA

VARIE ASSENZE PER VANOLI

Paolo Vanoli è alle prese con varie assenze nelle probabili formazioni Torino Roma, senza dimenticare gli acciacchi di Elmas e Coco, che quindi escludiamo dai titolari. Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1, con Paleari che all’ultima giornata potrebbe sperare di togliere il posto a Milinkovic-Savic; pochi dubbi invece sul resto dell’undici titolare, a cominciare dalla difesa a quattro con Dembelè, Maripan, Masina e Biraghi da destra a sinistra; in mezzo al campo Casadei e Ricci; sulla trequarti Lazaro ala destra, Vlasic centrale e Gineitis a sinistra, tutti a supporto di Adams che insegue la doppia cifra di gol in campionato.

CHI IN ATTACCO PER RANIERI?

Considerate le noie muscolari per Dovbyk, Claudio Ranieri nelle probabili formazioni Torino Roma potrebbe scegliere Soulè e Shomurodov per formare la coppia d’attacco nel modulo 3-5-2 giallorosso. Per il resto sembra tutto chiaro, o quasi: Svilar in porta, protetto dalla difesa a tre formata da Celik, Mancini e N’Dicka; a destra potrebbe esserci un dubbio con Saelemaekers comunque favorito su Rensch, poi completeranno il centrocampo a cinque della Roma Koné, il regista Paredes, Cristante e l’esterno sinistro che sarà invece Angelino dal primo minuto all’Olimpico Grande Torino.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA: IL TABELLINO

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelè, Maripan, Masina, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Gineitis; Adams. All. Vanoli.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Soulè, Shomurodov. All. Ranieri.