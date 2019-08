Probabili formazioni/ Torino Wolverhampton: diretta tv, c’è Zaza? (Europa League)

Torino Wolverhampton si gioca alle ore 21:00 di giovedì 22 agosto, presso lo stadio Grande Torino: si tratta dell’andata dello spareggio di Europa League 2019-2020, ultimo ostacolo prima di entrare nella fase a gironi del torneo. I granata, che stanno anche preparando l’esordio in Serie A, arrivano da due turni superati in maniera agevole contro avversari decisamente inferiori, ma adesso l’asticella si alza notevolmente: i Wolves infatti puntano a confermare l’ottima Premier League giocata nell’ultima stagione, hanno già disputato due partite in campionato e, anche se in Europa non hanno dovuto troppo sudare (eliminato il Pyunik Erewan) potrebbero essere in condizione migliore dal punto di vista fisico. Sarà importante soprattutto provare a non concedere gol in casa, e poi giocarsi tutto al Molineux; intanto però possiamo analizzare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Torino Wolverhampton.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Wolverhampton sarà trasmessa in diretta tv, come sempre, sui canali della televisione satellitare: appuntamento dunque in esclusiva per tutti gli abbonati che potranno seguire questa partita di Europa League su Sky Sport 1 (numero 201 del decoder), ma anche affidarsi all’applicazione Sky Go per il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO WOLVERHAMPTON

LE SCELTE DI MAZZARRI

Walter Mazzarri ovviamente non cambia: per Torino Wolverhampton dovrebbe recuperare Iago Falque, ma la sensazione è che Zaza, in grande forma, sia ancora destinato a fare il titolare come esterno del tridente, con Belotti che chiaramente sarà il riferimento centrale e Berenguer dovrebbe andare verso la conferma come terzo elemento offensivo. In mediana Baselli e Meité non hanno sostanzialmente avversari, Rincon e Lukic appaiono le prime scelte come alternativa dalla panchina e ancora più certa è la maglia che il tecnico toscano affiderà a De Silvestri e Ansaldi, che presidieranno le corsie laterali anche se Ola Aina dovrebbe essere arruolabile. Naturalmente il terzetto difensivo a disposizione di Mazzarri resta lo stesso: in questo momento Bremer è in vantaggio su Bonifazi che comunque potrebbe avanzare nelle gerarchie, poi Nkoulou e Izzo completeranno il reparto a protezione del portiere Sirigu. Ha recuperato Lyanco, che dunque potrebbe andare se non altro in panchina avendo magari uno spezzone a gara in corso.

I DUBBI DI ESPIRITO SANTO

E’ possibile che per Torino Wolverhampton Nuno Espirito Santo faccia giocare i suoi titolari: il dubbio principale riguarda soprattutto l’attacco, dove Diogo Jota e Raul Jimenez dovranno sgomitare per avere la maglia a vantaggio di Cutrone e Pedro Neto, che restano in ballottaggio per partire titolari. Sulle corsie laterali dovrebbero agire senza troppi dubbi Adama Traoré e Vinagre, con una coppia centrale di centrocampo nella quale Dendoncker dovrebbe partire dal primo minuto posizionandosi al fianco di Joao Moutinho, lasciando a Gibbs-White il ruolo di trequartista. Difesa come sempre a tre davanti al portiere, che dovrebbe essere Rui Patricio: Vallejo, Bennett e Coady sono i favoriti, ovviamente sono possibili alcune variazioni sul tema ma si valuterà in corso d’opera e soprattutto domani, quando il tecnico portoghese dovrà fornire la formazione definitiva della sua squadra.

IL TABELLINO

TORINO (3-4-3): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 Nkoulou, 36 Bremer; 29 De Silvestri, 8 Baselli, 23 Meité, 15 Ansaldi; 11 Zaza, 9 Belotti, 21 Berenguer

A disposizione: 25 Rosati, 14 Bonifazi, 34 Aina, 7 Lukic, 88 Rincon, 22 Millico, 14 Iago Falque

Allenatore: Walter Mazzarri

WOLVERHAMPTON (3-4-1-2): 11 Rui Patricio; 4 Vallejo, 16 Coady, 5 Bennett; 37 A. Traoré, 28 Joao Moutinho, 32 Dendocker, 29 Vinagre; 17 Gibbs-White; 9 R. Jimenez, 18 Diogo Jota

A disposizione: 21 Ruddy, 49 Kilman, 19 Otto, 27 Saiss, 8 Ruben Neves, 7 Pedro Neto, 10 Cutrone

Allenatore: Nuno Espirito Santo



