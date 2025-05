PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM BODO GLIMT: ECCO CHI GIOCA A LONDRA!

Siamo alle probabili formazioni Tottenham Bodo Glimt, che alle ore 21:00 di giovedì 1 maggio rappresenta una delle due semifinali di andata in Europa League 2024-2025. Quasi paradossale il cammino stagionale degli Spurs, che in Premier League sono a ridosso della zona retrocessione e hanno perso le ultime tre partite, cedendo anche al Wolverhampton e subendo cinque gol dal Liverpool, ma in Europa League hanno fatto molto bene e addirittura potrebbero tornare in Champions League vincendo il trofeo, intanto nei quarti il Tottenham è riuscito a eliminare l’Eintracht che era un ostacolo parecchio insidioso.

Ancora meglio ha fatto il Bodo Glimt, che ha saputo costruire un progetto solido e concreto nel tempo: dopo i quarti di Conference League tre anni fa, ecco una storica semifinale in Europa League dopo aver eliminato la Lazio (ai rigori), con i gialli sognano tutti i norvegesi ma già questa sera sarà durissima, perché Kjetil Knutsen dovrà fare a meno di tre giocatori importanti che sono squalificati. Andiamo allora a scoprire in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco a Londra, aspettando il calcio d’inizio della partita facciamo le nostre valutazioni sulle probabili formazioni Tottenham Bodo Glimt.

QUOTE E PRONOSTICO TOTTENHAM BODO GLIMT

È quasi clamoroso il vantaggio degli Spurs nel pronostico di Tottenham Bodo Glimt, secondo l’agenzia Snai il segno 1 per la vittoria degli inglesi vi permetterebbe di guadagnare una quota pari a 1,28 volte quanto messo sul piatto mentre siamo addirittura a 9,00 volte la posta in palio per il segno 2, che identifica invece l’ipotesi del successo dei norvegesi. Con il pareggio, opzione per la quale puntare sul segno X, la vostra vincita con questo bookmaker corrisponderebbe a 5,75 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM BODO GLIMT

LE MOSSE DI POSTECOGLU

Ad Ange Postecoglu è rimasta solo l ‘Europa League che potrebbe svoltare la stagione, quindi nelle probabili formazioni Tottenham Bodo Glimt spazio ai migliori senza alcun calcolo. Resta però il grande dubbio Son Heung-Min: il capitano sta recuperando da un infortunio al piede e potrebbe dare forfait o comunque partire dalla panchina. In questo caso dovremmo vedere ancora Solanke da prima punta – favorito su Richarlison – con Brennan Johnson a destra e uno tra Tel e Kulusevski sull’altro versante; a centrocampo invece scontata la presenza di Bergvall e Maddison, come terzo elemento Bissouma è favorito su Pape Matar Sarr.

A cambiare invece sarà verosimilmente quasi tutta la difesa: ad Anfield Postecoglu ha prestato il fianco al titolo del Liverpool pensando ovviamente a questa sera, dunque non ha fatto giocare né Pedro Porro (che sarà il terzino destro) né tantomeno Cristian Romero e Van de Ven che invece comporranno la coppia centrale, l’unico elemento del reparto arretrato che è stato confermato titolare è Udogie, che si prenderà la corsia mancina. In porta naturalmente agirà Vicario, che a causa del serio infortunio di qualche mese fa ha gli stessi minuti di Kinsky in Europa League, ma con quest’ultimo nemmeno convocato nelle ultime sei gare.

LE SCELTE DI KNUTSEN

Dicevamo dei problemi di Knutsen, che deve pensare alle probabili formazioni Tottenham Bodo Glimt dovendo rimpiazzare due titolari e un giocatore importante: Helmesen, croce e delizia contro la Lazio (clamoroso errore a porta vuota prima del 3-0 biancoceleste, gol per portare la partita ai rigori ed espulsione appena prima della lotteria), Evjen e Berg. Se in attacco sarà confermato Hogh come prima punta, con Blomberg e Hauge sugli esterni, a centrocampo sarà tosta perché verrà a mancare il regista della squadra oltre che una mezzala d’ordine, e bisognerà rivedere tutto.

Confermato il veterano Saltnes, che all’Aspmyra contro la Lazio ha segnato una doppietta decisiva; le altre maglie dovrebbero poi andare a Brunstad Fet e Jeppe Kjaer, con Auklend come ulteriore alternativa. Per il Bodo/Glimt sarà poi invariata la linea difensiva a protezione del portiere Haikin: Bjortuft e Gundersen saranno i due centrali, Sjovold correrà sulla fascia destra mentre il terzino sinistro dei norvegesi sarà Bjorkan.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM BODO GLIMT: IL TABELLINO

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, C. Romero, Van de Ven, Udogie; Bergvall, Bissouma, Maddison; B. Johnson, Solanke, Kulusevski. Allenatore: Ange Postecoglu

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; J. Kjaer, Brunstad Fet, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen