Nuovo test match di primissimo livello per i nerazzurri di Conte, che domani alle ore 16,00 affronteranno gli Spurs per la International Champions cup 2019: andiamo quindi a vedere come si comporranno le probabili formazioni di Tottenham Inter, per l’amichevole al Tottenham Hotspurs Stadium di Londra. Va subito detto che i primi punti di domanda sorgono nello spogliatoio di Pochettino: il tecnico argentino ha di fatto a disposizione praticamente tutti, ma è di ritorno da una due giorni di amichevoli per l’Audi cup e nonostante i tanti cambi effettuati, in tanti cominciano ad essere un po’ stanchi. L’allenatore però non può correre alcun rischio inutile: un infortunio al momento sarebbe un grave danno visto che il primo turno di campionato è previsto già per il 10 agosto. Per quanto riguarda l’11 di Conte non vi sono invece particolari problemi: il tecnico ha proseguendo nella sperimentazione del 3-5-2 e vi sono pure le prime risposte dal campo, considerata la bella vittoria sul Psg di pochi giorni fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE TOTTENHAM INTER

Ricordiamo che tutta la International Champions Cup 2019 è su Sportitalia, e dunque la diretta tv di Tottenham Inter non fa eccezione: l’appuntamento quindi sarà al canale 60 del televisore (l’emittente non fa più parte del bouquet Sky) e ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida tra Tottenham e Inter in diretta streaming video con il sevizio garantito dal sito www.sportitalia.com, naturalmente con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM INTER

LE MOSSE DI POCHETTINO

Come detto prima non sarà facile individuare le mosse di Pochettino per le probabili formazioni di Tottenham Inter: solo il tecnico ha infatti un quadro chiaro della condizione del suo spogliatoio. Considerato però il valore del match ci sentiamo di dare nuova fiducia ai titolari, tenuta conto della possibilità di effettuare parecchi cambi. Seguendo quindi sempre il 4-2-3-1 come modulo di partenza, vedremo Lloris tra in pali, con davanti a sè il quartetto difensivo composto da Foyth, Alderweireld, Vertonghen e Rose. Toccherà quindi a Winks e Ndombele agire ai lati, pure con Eriksen sulla tre quarti. In attacco si faranno avanti infine Lamela e Son, con Kane prima punta: da non sottovalutare però le potenzialità di Parrott, per dare un po’ di riposo al bomber.

LE SCELTE DI CONTE

Sarà invece il 3-5-2 per i nerazzurri, dove non mancano certo i ballottaggi: i giocatori di Conte ancora devono trovare il proprio posto in questo nuovo rivoluzionario schema e il tecnico pare non aver ancora fissato le proprie gerarchie. Chi è certo del proprio posto è ovviamente Handanovic, titolare tra in pali: davanti però vi potrebbe essere spazio per Skriniar, De Vrij e Godin, ma non è da escludere l’inserimento di Bastoni, titolare contro il Psg. Sono pure ancora da assegnare le maglie al centro del campo: i titolari però domani sera a Londra dovrebbero essere D’Ambrosio, Barella, Sensi, Brozovic e Dalbert. Possibili nuove soluzioni anche in attacco: la prima scelta però per il match di domani per la ICC 2019 è la coppia Perisic-Esposito.

IL TABELLINO

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Foyth, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Ndombele; Lamela, Eriksen, Son, Kane All. Pochettino

INTER (3-5-2): Handanovic: Skriniar, De Vrij, Godin; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Dalbert; Perisic, Esposito All. Conte



