Probabili formazioni Tottenham Lipsia/ Diretta tv: Kane infortunato, niente Champions

Tottenham Lipsia si gioca domani sera alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo al Tottenham Hotspur Stadium per la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il Tottenham è finalista uscente e di conseguenza potrebbe godere del favore dei pronostici, tuttavia è anche giusto ricordare che è stato il Lipsia a vincere il proprio girone nella prima fase: la sfida dunque potrebbe essere incerta, vedremo come verrà indirizzata da questo match d’andata. Tutto ciò premesso, andiamo allora senza indugio a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Tottenham Lipsia.

Nel frattempo ricordiamo che Tottenham Lipsia sarà una partita trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale numero 203 della piattaforma, Sky Sport Football. Per loro sarà disponibile naturalmente anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

Nelle probabili formazioni di Tottenham Lipsia, ecco che José Mourinho non dovrebbe avere dubbi per quanto riguarda l’attacco degli Spurs – viene da dire purtroppo, perché pesa naturalmente l’assenza di Kane. Modulo 4-2-3-1, sulla linea della trequarti agiranno Lucas Moura, Alli e Bergwjin in appoggio a Son, ormai abituato ad agire da prima punta proprio al posto dell’infortunato Kane, anche se le caratteristiche del coreano sono naturalmente ben diverse. In mediana appare sicuro del posto Winks, attenzione invece al possibile ballottaggio fra Dier e Lo Celso per affiancarlo. Infine in difesa le certezze sono il portiere Lloris e la coppia centrale Sanchez-Alderweireld; anche Aurier dovrebbe sicuramente giocare, ma qui si entra in un dubbio che coinvolge entrambe le fasce. Con Aurier titolare a destra, avremmo Tanganga titolare come terzino sinistro; altrimenti, ecco Davies a destra, con Aurier che troverebbe spazio sulla corsia mancina.

Julian Nagelsmann nelle probabili formazioni di Tottenham Lipsia si dovrebbe invece affidare al modulo 3-4-1-2, ma resta qualche dubbio circa gli interpreti. Questo discorso vale soprattutto per l’attacco, grazie agli innesti di gennaio: la certezza è Werner come prima punta, al suo fianco agirà uno fra Nkunku e l’ex giallorosso Schick, mentre sulla trequarti si giocano il posto Dani Olmo e Forsberg. In difesa sembra al contrario tutto già definito, con Gulacsi titolare fra i pali e davanti a lui il terzetto formato da Klostermann, Upamecano e Halstenberg. Tre maglie su quattro dovrebbero d’altronde essere già assegnate anche a centrocampo, dove nel cuore della mediana dovrebbero agire Sabitzer e Laimer, mentre a sinistra ci sarà spazio per Angelino. Qualche dubbio invece sulla fascia destra, dove il titolare dovrebbe comunque essere Mukiele.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Davies, Davinson Sanchez, Alderweireld, Aurier; Dier, Winks; Lucas Moura, Alli, Bergwjin; Son. All. Mourinho.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino; Dani Olmo; Schick, Werner. All. Nagelsmann.



